Contó Catherine Millet que una abogada violada de joven desaconsejaba a sus clientas denunciar e ir a juicio porque eso sólo te hace prisionera del sufrimiento. El magistrado González preguntó en la vista a la víctima de 'La Manada' sobre su consentimiento: «No hablé, no, no. No grité, no hice nada. Entonces, que yo cerrara los ojos y no hiciera nada lo pueden interpretar como que estoy sometida o como que no». Hala, disuélvanse. González ha emitido un voto particular pidiendo la absolución. Los otros dos han condenado a los acusados por abuso sexual, no por agresión sexual. Según la sentencia, no hubo violencia. Sí, agobio y estupor. En Forocoches hubo encuesta. «A la chica de 'la Manada', ¿la consideras puta o víctima?». Ganaba puta. Ayer también se estrenó la segunda temporada de 'El cuento de la criada'. Las esclavas llevaban bozal. Nosotras todavía somos libres. Podemos no consentir como María Goretti. O no denunciar. Como tantas.