LIBERALES Y DEMOCRISTIANOS

La corrupción no entiende ni distingue entre corrientes ideológicas. No hay una tendencia natural que arrastre por la senda del latrocinio a los seguidores de una vía o de otra. Es obvio que al discurso políticamente correcto de la superioridad moral de la izquierda le interesa hacer ver que en realidad lo del PP es algo consustancial a los partidos de derechas, conservadores, aunque para ello tengan que omitir la existencia de casos como el de los ERE de Andalucía, el mayor escándalo de toda España en términos estrictamente económicos, por no hablar de las pequeñas corruptelas protagonizadas por los Monedero, Espinar, Echenique o la pareja Iglesias-Montero y su hipoteca con trato de favor. Es más, al igual que la política hace extraños compañeros de aventura, como en el caso de Cataluña esa especie de unidad de destino en lo universal formada por los antisistema de la CUP con el antiguo partido de las clases medias catalanas (JuntsxCat), la corrupción salta la estricta barrera de las ideas y convierte en colegas, socios o compinches de todo tipo de tropelías a un liberal convencido como Eduardo Zaplana con la familia de un representante de la corriente democristiana como Juan Cotino. Dos personajes a los que, en principio, costaría imaginar sentados en la misma mesa de un restaurante compartiendo no sólo unas buenas viandas sino sobre todo unas mejores confidencias, proyectos y planes. Pero es sabido que el dinero no entiende de colores, muchos menos de filiaciones ideológicas. No eran las ideas lo que separaba como un abismo imposible de saltar a la difunta Rita Barberá del entonces presidente de la Generalitat. Era todo un mundo, una extracción social, unas compañías, unos gustos personales, una forma de vida. ¿Por qué entonces se decidió por Francisco Camps como sucesor siendo que tampoco era de su estricta confianza como se demostró al poco de llegar a la Presidencia de la Generalitat tras el interregno de Olivas? Misterios de la condición humana que tal vez algún día nos aclare el ahora detenido, procesado, perseguido y vilipendiado. En todo caso, se aseguró de rodearlo de algunos miembros que del zaplanismo pasaron al campismo sin el menor rubor. De todo lo cual se deduce que como bien dijo ya no sé quién «pesa más el cemento que el acento», o, lo que es lo mismo, valencianistas (UV) y conservadores (PP) no iban a acabar riñendo por cómo escribir Valencia en valenciano (con acento abierto, cerrado, o a lo Lizondo, sin tilde) habiendo como había asuntos mucho más jugosos y rentables que les unían. Dicho de otro modo, algún democristiano pepero debió de aplicar aquello de «yo soy cristiano de cintura para arriba y demócrata de cintura para abajo», aunque mirando al bolsillo en lugar de a otra parte de su anatomía.