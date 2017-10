Segundos en la liga. Sí, amigos. Cada miércoles escribo con el Valencia un puesto por encima en la clasificación respecto a la semana anterior. Que oiga, no es que yo quiera vender la moto del eterno Ángel Nieto pero, mi querido Marcelino, es la tabla la que no engaña. El equipo está en un nivel estratosférico de puntos tras ocho jornadas, continúa invicto y -quizá lo más importante- con un calendario terrorífico que ha hecho grandioso. La media inglesa se ha quedado corta con victorias de calado en Anoeta y Villamarín. Lo de menos es la empanada de diez minutos ante el Betis. Lo digo en serio; viendo las caras de los jugadores al terminar el partido -aliviados tras el 3-4 y no eufóricos por meter seis goles- deja bien a las claras que han aprendido la lección. Y, si hay alguna duda, ya irá Marcelino con el mazo de la realidad a refrescarles la memoria.

Lo realmente importante para mí es que el Valencia iba ganando 0-4 en el minuto 70. 0-4 en casa del equipo revelación de las siete primeras jornadas. Ese es el fondo sin fondo. La empanada una anécdota superficial. Y esa goleada de locos era fruto del juego y el acierto. Nada de casualidades o suerte como ante el Athletic Club.

Así las cosas, tras pasar por casa de Betis, Real Sociedad, Levante UD y Real Madrid, el Valencia es segundo sin perder. Casi nada al aparato, que diría José María García. Ya nadie se puede esconder; esto es un rodillo cuyo final no atisbas. Me decía ayer Kempes en la radio que este año es una gran oportunidad blanquinegra para levantar un título. Ay mare, matador. Un título, dice... Pero lo cierto es que no le falta razón. La liga es muy larga -la Copa muy corta- pero viendo el nivel de la plantilla, la previsible mejora en el mercado de invierno, y que el calendario suaviza a partir del próximo lunes, todo apunta a que el Valencia terminará el año en zona europea peleando entre los cinco primeros que empiezan a destacarse. Ya no digo nada si se gana el domingo al Sevilla, rival directo por plaza Champions. Sí, he dicho bien; UEFA Champions League.

Porque podemos estar todo el tiempo que queramos enredándonos en la prudencia para no tirar campanas al vuelo y dejarnos llevar por la peligrosa euforia. Podemos acudir a la falsa modestia para no mirar a los ojos a la realidad actual. Pero es que yo veo al vestuario tranquilo y sereno -que es como debe estar- y acto seguido vuelvo a mirar la clasificación otra vez y el Valencia sigue segundo. Y si no disfrutamos ahora no se cuando lo vamos a hacer. Así que yo, con su permiso, voy a seguir soñando con el maravilloso horizonte que se atisba tras el extraordinario arranque, en lugar de pensar que esto se decide en la jornada 38. Porque estamos en la 8 y de la 38 ya tendremos tiempo de hablar.