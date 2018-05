Levantar la voz

En mi pensamiento hay frases recurrentes, se quedaron grabadas y vuelven a aparecer muy a menudo. Por ejemplo, ésta de Martin Luther King: «Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del pasmoso silencio de los bondadosos». Lo he recordado porque son muchas las noticias que apenas merecen la atención -y también preocupación- de los ciudadanos. Quizás sí levantan la voz los fans de las redes sociales y los aficionados al sensacionalismo o dar por sentado como cierto lo que es simplemente una opinión o un rumor. Los 'peatones' -así llamo yo a los ciudadanos que circulan pos las calles, que toman el transporte urbano, que almuerzan a mitad de mañana, etc.- guardan silencio bien por temor a decir lo que piensan y ser tachados de tal o cual, bien porque no conocen a fondo la cuestión, olvidando que el sentido común es más potente que las divagaciones de los expertos.

Me preocupa, y mucho, que no se levante unánimente la voz de los bondadoso ante la creciente violencia machista entre los adolescentes: crecen las denuncias, crecen lo delitos, crece la voz de alerta de los expertos. Una frase recurrente suena dentro de mí: sin respeto a la libertad del otro, no hay amor. Una frase que se vuelve poética ante la recién hallada frase de un jefe indio sioux: «Si quieres que el amor entre los dos perdure, hay que volar juntos y no atados». Y hemos de tener en cuenta que a los adolescentes les cuesta pedir ayuda a los padres ante relaciones afectivas toxicas; que los adolescentes, sometidos a la presión de las redes sociales no son plenamente conscientes del peligro para sus vidas.

¡Los adolescentes son el futuro de la humanidad, y necesitan que levantemos nuestra voz y nuestra ayuda! Y no mañana, sino ahora mismo.