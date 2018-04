L'ESCURAETA CAMBIA SU ESTÉTICA

El Ayuntamiento ha decidido iniciar un nuevo camino para regenerar estéticamente el típico mercadillo de l'Escuraeta con limitación de puestos de venta, en casetas de madera prefabricadas y, sobre todo, que sólo se venda artículos de la l'escuraeta y cerámicas, entre otras cosas leiv motiv de este remedo de zoco desde tiempo inmemorial y que justifica su tipismo.

La imagen del mercadillo, situado a los pies de la Catedral, cambiará radicalmente, esperemos que para bien, al eliminar los improvisados y tercermundistas tenderetes cubiertos por un toldo, bajo el que se sitúan la mayoría de sus artículos, en el suelo, sobre todo los platos, tazas, pucheros, cazuelas de barro, morteros, chocolateras y botijos barrocamente coloreados y cubiertos por un toldo.

Por otro lado, cabe destacar que sobre los vendedores sobrevuela la incertidumbre de su futuro en esta zona, supeditada a los cambios y transformación de la plaza de la Reina. Creo, personalmente, que el Ayuntamiento debe hablar claro y poner sobre la mesa abiertamente el futuro de este mercadillo y no dejarlo para componendas de última hora. El toro hay que cogerlo por los cuernos.

L'Escuraeta tiene su origen en la Edad Media, según los historiadores, ya que en los alrededores de la Cartedral en aquella época se situaban un conjunto de mercados donde se vendía los más variados productos derivados del barro cocido, entre ellos, las siempre buscadas cazuelas de barro cocido, donde los expertos afirman que se cuece mejor la comida, sobre todo en aquellos guisos en los que el protagonista principal es el arroz.

L'Escuraeta es el último testimonio de una Valencia medieval, artesana y, sobre todo, comerciante. Por otro lado no hay que olvidar que este mercado guarda celosamente una de las delicias sonoras de los niños: las campanitas de barro, con un contrapeso de madera de color rojo, aunque también las hay de metal, pero no son lo mismo. ¿Quién de pequeño no ha hecho sonar una campanita de la Mare de Déu?