Las conquistas perdurables se logran despacio, lo importante se consigue poco a poco y no existe otra fórmula para hacer las cosas bien que trabajar duro. Es cierto también que a determinados lugares es imposible llegar por autopista o tomando atajos porque las lecciones importantes sólo se aprenden cuando se transitan carreteras secundarias y se recorren caminos polvorientos. Recordaba estas instrucciones vitales y profesionales viendo la caída de Mariano Rajoy y el ascenso de Pedro Sánchez. No todo es cuestión de vencer o perder ni de rojos o azules, aunque el ser humano tienda a simplificar la realidad. Los acontecimientos de los últimos días han ido muy rápido. El nuevo presidente del Gobierno es un poco como Leonardo DiCaprio pero no por guapo (la valoración de la belleza es subjetiva) sino porque, como en la película 'El renacido', dirigida por Alejandro González Iñarritu, todos lo daban por muerto. Mientras el PSOE resetea La Moncloa, el PP se va preparando para vivir su particular 'Supervivientes'.