Lejos de la realidad y cerca del Caudillo

El cuatripartito que gobierna Navarra derogó la ley de símbolos de 2003, que prohibía la colocación de la ikurriña en los ayuntamientos del territorio foral. Y, como toda acción provoca una reacción ésta no se hizo esperar. Miles de personas se manifestaron en Pamplona para protestar por lo que consideran una aproximación al País Vasco. Lo comento porque como la situación de la Comunidad Valenciana respecto a Cataluña es bastante parecida a la Navarra respecto al País Vasco; de banderas vamos más que servidos; el hombre progresa ¡y retrocede! por imitación, y la estupidez y la locura son contagiosas no me extrañaría nada que a alguno de nuestros preclaros dirigentes se le ocurriera secundar esta iniciativa mediante una modificación estatutaria. O un decreto. Cualquier cosa con tal de continuar avanzando en «la normalització del país». Aunque lo que se termine provocando sea un regreso al pasado. Una vuelta, Dios no lo quiera, a los estériles tiempos de la llamada batalla de Valencia. Experiencias hemos sufrido ya unas cuantas desde que la imperiosa necesidad de «anar més lluny» se adueñó de unos cuantos departamentos de la Generalidad.

Les pondré unos ejemplos. La Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano se venía aplicando sin mayores contratiempos desde que entró en vigor en 1983. Rita Barberá valencianizó el nomenclátor del Cap i Casal que aún no había sido valencianizado, modificación que también aplicaron PP, UV, CDS ,etc. en numerosísimos municipios. Algo hizo mal Grezzi para que lo que nunca había sido polémico, las señales de tráfico existentes en calles y carreteras, ¡y están mayoritariamente en la lengua de March!, pasara a serlo. Más. Los bandos de alcaldía empezaron a publicarse de manera bilingüe en tiempos de Franco. Ignoro qué alcalde fue el primero en traducirlos, pero seguro que F. Pérez Puche sí que lo sabe. Qué le habría costado a Joan Ribó continuar la tradición. Escribir el topónimo de la capital con la misma grafía que empleaban Miguel Ramón Izquierdo y puede que López Rosat y hasta Rincón de Arellano en los dazibaos que todavía se pegan en los tablones de anuncios de la fachada de la casa consistorial y dejar a los demás que lo escribieran como quisieran. Nada en absoluto. Pero, ¿y el apostolado? Tenía que «anar més lluny». Se lo exige Lluís Llach en una canción que ha sido incorporada al breviario 'maulet' a guisa de mandamiento. Y es lo que hizo sin calcular pros y contras. Ni por supuesto medir los pasos atrás que obligan a dar decisiones como la de las dichosas señales de tránsito... Y decretos como el de trilingüismo, que ha sido la aportación del consejero de Educación a esta involución histórica. No tuve ocasión de paladearla, pero siempre creí ver en el título de una obra colectiva de L'Horta Teatre la expresión del mundo en el que vivía el nacionalismo valenciano: «Mai tan lluny de la realitat ni tan prop de la plaça del Cabdill».