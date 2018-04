Lecturas ejemplares

Un año más, en la semana de la Feria del Libro no hay que pronunciar el habitual lamento burocrático por la falta de lecturas, totalmente incierto. El personal lee píldoras, frases de la Wikipedia, y sinopsis del rincón del vago, antes que leer lo que toca leer, estudiar, equivocarse, y volver a leer aquellas obras que antes eran eficaces no solo para demostrar la cultura, sino lo que es más importante, para permitir un análisis complejo y lleno de matices de la realidad. Ha desaparecido ese fondo de armario de las grandes obras de la literatura o del cine, que ante una situación concreta nos permitían la comparación, las figuras literarias, la introducción de los matices, la asimilación de una conducta con un viejo dilema expuesto ya siglos atrás. Ya no condenan ni perdonan las palabras o los argumentos. Es la imagen. El video viral. El pantallazo de una estupidez escrita en un tuit, la mera exposición de un instante de debilidad. El supuesto ingenio de la foto transformada. Si uno escribe que Cristina Cifuentes muere políticamente cuando ya han pasado los idus de marzo, pocos sabrán poner en contexto la alusión al Julio César de Shakespeare, al juego que en todas estas cosas siempre da la comparación de quien es César, Bruto o Casio, o de cómo el fantasma de César muerto es capaz de amenazar a César con la muerte futura en las llanuras de Filipos. Si uno escribe que el cadáver político de Cifuentes retará a Rajoy en las llanuras de Filipos de la campaña electoral, nadie sabrá de qué está hablando uno, aunque esté hablando de Shakespeare. Dice Bruto: «El abuso de la grandeza existe cuando esta separa del poder el remordimiento». Todo está dicho ahí. Hay más reflexión sobre la política en dos páginas de Shakespeare que en decenas de tomos de un Diario de Sesiones. Los que nos educamos en el mundo de las dos cadenas de televisión y los debates de La Clave crecimos en la capacidad que tenía la cultura para ensanchar nuestra visión del mundo. Todo nos parecía poco. Por eso ante un video de hoy nos acordamos de aquella película de la campaña presidencial americana, con Henry Fonda, y guión de Gore Vidal. 'The Best Man', con secretos, ambición y pecados del pasado. Es probable que todo esto sea una batalla perdida, y la apelación a la cultura una oración fúnebre. Hoy la falta de cultura, el analfabetismo funcional, los prejuicios ideológicos, la asimilación de la inteligencia al título, nos condena al puro presente de la noticia que será sustituida por la noticia de mañana. En lugar de tanto título tendríamos que examinarnos de cultura y piedad. «Pero la miseria, señor, la miseria es un delito. En la pobreza se conserva toda la nobleza de los sentimientos; en la miseria nadie ha logrado tal cosas». Es 'Crimen y castigo' de Dostoievski. Hace más de siglo y medio. Una buena lectura para el puente.