Lecturas de aquí y de allá

Escuchaba en el Club de Encuentro al ex ministro García Margallo su apelación a la lectura de Gaziel, Agustí Calvet, aquel preclaro director de La Vanguardia. No hay día en esta etapa que no acuda a esa carga de aire fresco de la obra de Josep Pla. En su excelente dietario Madrid, L'Adveniment de la República figura una anotación del 7 de julio de 1931, 'Pornografia política catalana' denunciando el estado de sentimentalismo: «La terminología política catalana és plena de todos els llocs comuns de l'humanitarisme més insincer i més tronat. Els polítics actuals fan uns grans gestos, es posen cada dos minuts la mà al pit, fan esgarips sentimentals i uns terribles escarafalls de bondat. Tothom posa els ulls en blanc, va amb el cor a la mà i canta romances tèrboles que fan plorar. Tota la pornografía de l'exili, l'onanisme dels catalans d'Amèrica, els estats més abjectes d'esfilagarsament sensorial, s'han pogut implantar a Catalunya de la manera més simple i natural». En la misma anotación Pla detalla la sinopsis de la política de Esquerra Republicana: «És ben senzill de veure-ho: serán tres anys d'anarquia sindical, de predomini de les idees de l'Associació de Viatjants i el corresponent caviar». Las lecturas vacunan frente a la tentación y el peligro del narcisismo político, la frivolidad de asegurar en un pedestal de cartón piedra que uno tiene el monopolio de las buenas intenciones, o la frivolidad de comulgar con la liturgia del kumbayá. En lugar de control de drogas o alcoholemia debiera ahora mismo instalarse en las cercanías de las instituciones detectores camuflados de fábulas y relatos. Al primer positivo, sin acreditar una idea propia, suspensión del cargo. Ciertas actitudes me recuerdan a la pieza satírica de teatro de don Santiago Russiñol, La merienda fraternal, de burla del iluminismo republicano lerrouxista, con las masas merendando en la montaña esperando la llegada del mesías, don Prudencio, la invocación de la Idea, la llegada de la Marianne republicana, y ese otro protagonista, el 'Noi de l'Horta', el idealista que ha creído en la necesidad de dar su piel por el proyecto, y advierte que don Prudencio está más interesado en ofrecer un caramelo a la adolescente a la que han disfrazado de República, copiando el vestido de un cuadro de casino federal, que en asaltar el poder. Días de lecturas que aplicas a la realidad. También de Russiñol en El Josepet de Sant Celoni: «Tu vés predicant que estàs per la legalitat i per la veritat i el sufragi i tot lo que se diu en aquests casos, i deixa'ns-la per a nosaltres la tal senyora Legalitat, que et juro que la deixarem bé. Si es presenta natural, la rebrem amb tots els honors; però si dubta, fa el tonto, i no es presenta pas per guanyar, la traurem a coces de l'Urna, del col.legi, de casa i de Missa». No es tan difícil. La legalidad: una política sin cirios ni claveles.