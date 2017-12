Lectores bárbaros

Una vez le preguntaron a Doris Lessing por qué 'El cuaderno dorado' había pasado a la historia como la biblia del feminismo. «Es un misterio. No se me cruzó por la cabeza la idea de escribir una biblia, y mucho menos una biblia feminista. Cada uno lee lo que quiere, no lo que está escrito». A más de la mitad de los estudiantes españoles les gusta leer. A un 56% de ellos, lo que supera el promedio de la OCDE (36%) y de la Unión Europea (38%). Eso sí, estamos por debajo de Portugal. Pero es un aparte en la noticia principal: España se queda doce puntos por debajo de la OCDE en comprensión lectora. Y lo peor es que hemos mejorado. Viajar y leer no siempre son provechosos, depende del sujeto. Ya escribió Alejandro Rossi en 'La lectura bárbara' que leer mal un texto es la cosa más fácil del mundo, que la condición indispensable es no ser analfabeto. Hay gente que adora leer como Ágata Lys adoraba la música. Y luego lee lo que no está escrito.