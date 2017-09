Lecciones del terremoto

El terremoto de México está dejando pruebas de la gran capacidad humana para la solidaridad cuando acontecen desastres naturales o tragedias provocadas por la mano del hombre (como un atentado terrorista). Al poco de acontecer el seísmo ya estaban miles de voluntarios quitando cascotes con las manos desnudas, rescatando a víctimas, abasteciendo de víveres a los rescatadores o dirigiendo el tráfico para evitar que los vehículos de asistencia quedaran atascados entre los escombros y la muchedumbre en las carreteras que no habían sido afectadas. Hemos visto también a nuestros hermanos mexicanos en España llorar de pura impotencia por no poder hacer nada para sumarse a esa ola inmensa de esfuerzo compasivo y generoso.

Sin embargo, México es uno de los países más violentos del mundo. Su criminalidad, deudora en su mayoría del narcotráfico, es tan grave que en los estados del norte apenas existe el imperio de la ley. Periodistas obligados a vivir como nómadas camuflados para no ser asesinados por sus denuncias; decenas de cuerpos mutilados en barrancos o enterrados y un sin de homicidios por arma de fuego conforman una realidad en la que resulta muy duro vivir. Hace unas semanas unos analistas mexicanos escribieron un artículo en el New York Times donde aseguraban que México se había convertido en un lugar donde la muerte se había instalado como una marca de identidad de su sociedad, y que solo reconociendo el «carácter homicida» de México, por duro que fuera esto, podría empezarse a cambiar las cosas.

Este México de narco-corridos y de la Virgen de la Muerte, que vivió hace unos años una masacre de mujeres en Ciudad Juárez, es el que ahora mismo muestra entereza humana ante la tragedia. Presumo que los asesinos a sueldo no van a actuar en las zonas afectadas por un tiempo; que todos aquellos que con su silencio o sus acciones permiten esta riada de sangre incesante se habrán conmovido con lo sucedido. El ser humano tiene una capacidad de disociación notable, y es capaz de generar códigos morales incompatibles según su conveniencia, lo sabemos; pero eso no impide preguntarnos por qué el noble pueblo de México y sus dirigentes no son efectivos a la hora de enfrentarse al seísmo crónico y letal del crimen organizado, que no solo derrumba edificios, sino a toda una nación.

No acepto que México no tenga solución. Admiro a su cultura y su gente, y es desolador comprobar su deriva hacia un estado de 'excepción vital' permanente. Ese coraje ante la adversidad ciega de la naturaleza no debería agotarse cuando termine este episodio. Si los responsables de las instituciones mexicanas fueran capaces de llevar ese coraje a la meta de lograr una vida digna, el futuro de este gran país no se teñiría de rojo, o al menos habría un ideal en el que juntar a todos, como cuando clama un terremoto.