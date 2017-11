LECCIONES DE LA TELE

Es verdad que en televisión está todo inventado. Pero no está todo previsto. La mayoría de verdades inamovibles se tambalean cuando menos te lo esperas. Y los imprevistos alteran completamente las audiencias. Es lo que está ocurriendo en este inicio de temporada. Ningún programador hubiese adivinado que el conflicto catalán iba a cambiar tanto los hábitos de consumo de los espectadores. Pero así ha sido.

¿Qué ha descubierto Atresmedia gracias a todo lo ocurrido en Cataluña? Que 'Los Simpson' no eran imprescindibles en su parrilla. Mira que ha habido variaciones en la programación de ese canal, pero la familia amarilla parecía inamovible. Tuvo que venir la actualidad para que la serie fuese retirada y Antena 3 descubriese que conseguía mejores datos con 'La ruleta de la fortuna'. Y, así, Homer y compañía fueron desterrados. En esta misma cadena, Susanna Griso lleva años intentando vencer a su rival directa, Ana Rosa Quintana. Lo probó incorporando nuevos temas y colaboradores, incluso 'robándole' algunos de los más emblemáticos. Y nada. Y, de repente, llega Puigdemont, organiza un referéndum y la cobertura de 'Espejo Público' derrota a la de Telecinco. El president ha movido del trono a Ana Rosa, y eso ella no se lo va a perdonar nunca.

Telecinco de todo esto aprenderá que aislarse de la realidad puede traer resultados funestos. A la otrora todopoderosa emisora le ha costado ganar octubre. Los cambios inesperados de programación (sobre todo los de La Sexta, que ha sido la más beneficiada con la crisis) no han permitido que se asiente casi ningún producto. Ni las series ni los 'realitys' consiguen enganchar como antes. Hay una excepción a esta regla. Se llama 'La que se avecina'. Puede que sea la ficción más maltratada de la tele. Telecinco la usa como arma arrojadiza contra sus rivales y a ella le toca ir conquistando noche. Esta temporada ha tenido que herir a 'Tiempos de guerra'. Y lo ha conseguido. Y después batallar contra 'Operación Triunfo', que parecía que iba a ser la oferta más fuerte del curso. No hay que prever nada, ya lo he dicho antes. Los 'triunfitos' se han desinflado muy rápidamente.