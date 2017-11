Lecciones de Alcàsser

Han pasado volando 25 años desde el triple crimen de Alcàsser, y no han faltado los programas recordando aquellos hechos en prácticamente todos los medios, lo que muestra que la herida no se ha cerrado. Los crímenes que perduran en la memoria son los que no pudieron resolverse, los que todavía, cuando alguien los menciona, suscitan el interrogante del monstruo desconocido. En este caso se detuvo a uno de los autores (Ricart), pero el considerado cerebro de todo (Anglés), el asesino primigenio y más activo, entró en la bruma de los asesinos legendarios, como el Destripador de Londres o el secuestrador de la niña Madeleine McCann en Portugal.

Junto a la huida de Anglés, se originó todo un movimiento conspirativo que ayudó a generar un revuelo mediático que también hizo época. La expresión que empleara el tribunal en el juicio de Ricart considerando la posibilidad de que hubiera intervenido «una tercera persona» dio aval a la idea, para mi disparatada, de que ambos asesinos en realidad actuaban como 'proveedores' de gente poderosa que estaba siendo 'protegida' por la policía y los jueces. No puedo imaginar una manera más absurda que el escenario de La Romana para que gente poderosa y diabólica tuviera un festín de sangre y sexo, lo que en verdad fue aquella tragedia.

Muchos me han preguntado si creía posible que dos tipos pudieran dominar y vejar de ese modo a las tres adolescentes, y yo siempre contesto que desde luego. Los investigadores saben muy bien lo que es capaz un psicópata sexual violento, y no digo ya dos, aunque el segundo sea el clásico cómplice que solo no se atreve a dar un bocado tan grande. La gente no comprende que un crimen así es una experiencia sensorial y emocional de primer orden para un asesino sin alma; que los psicópatas se ven seducidos por la acción criminal como un esteta se queda transpuesto ante una bella puesta de sol o la contemplación de un Caravaggio.

Este triste aniversario nos recuerda también la importancia del azar en la vida y, cómo no, en el resultado de una investigación criminal. Anglés fue intrépido y rápido; ya no tenía nada que perder. Pero tuvo mucha suerte. Cuando el conductor al que coaccionó para poder escapar decidió estar callado como un muerto durante dos días completos, le tocó la lotería. Y en otros muchos avatares en ese viaje rocambolesco a Inglaterra, si al fin consiguió sobrevivir. Lo mejor que podemos hacer es comprender que la vida real no acaba muchas veces como las películas, y hacer examen de conciencia sobre cómo se manipuló lo que fue un hecho abominable, heraldo de unos años que casi en secuencia vio actuar a cuatro asesinos en serie: Joaquín Ferrándiz, Tony King, Alfredo Galán (el naipe), Pérez Rangel (el parquin). España entró en Alcàsser en la modernidad del crimen despiadado.