L'aigua de tots

Les riuades ocorregudes en Navarra, Aragó i Catalunya han fet resucitar els llaments per la no construcció, en el seu moment, del transvasament de les aigües de l'Ebre cap a Valéncia i Múrcia. Una idea-força ací -«l'aigua sobrant se pert en la mar»- front a unes atres idees-força opostes en les zones riberenyes de l'Ebre o del Tajo -«no nos sobra aigua sino que nos falta»-, que convé analisar en tota la seua magnitut i implicacions, si no volem caure en la taranyina teixida a colp de convocatòria electoral per uns i atres.

D'entrada deuríem descartar qualsevol identificació espúria entre transvasament com a posicionament 'de dretes' i dessalació com a posicionament 'd'esquerres'. Ací hi ha un objectiu, que és assegurar un suministre d'aigua suficient i de calitat en tots els llocs, i molts mijos tècnics diferents per a conseguir-ho. Mijos no excloents entre sí i que haurien de triar-se en uns anàlisis cost-oportunitat i cost-benefici social objectius i equànims, en el que les batalletes partidistes i els orgulls patris deurien deixar-se de banda. Les solucions a problemes complexos mai poden vindre a través d'eslògans populistes i proclames d'honor ofés, com tampoc poden ser construïdes i 'deconstruïdes' a colp de calendari electoral.

En segon lloc, no sols els tècnics estan capacitats per a opinar sobre qüestions que afecten al benestar de tots; pero sí que deuríem recolzar-nos més en els que, d'entrada, poden, gràcies a la seua formació acadèmica, tractar la qüestió des d'un punt de vista realiste i pragmàtic. Sense perdre de vista, per supost, que tota alteració en el mig natural per obra humana té les seues conseqüències, i no totes positives. En efecte, les dessaladores, en el seu consum intens d'energia, generada no sempre de manera sostenible per al mig ambient, i la producció de salmorra que torna a abocar-se al mig natural, presenten inconvenients associats a una tecnologia útil en zones àrides pero que pot crear nous problemes de sostenibilitat. Per una atra banda, que en Valéncia nos hajam acostumat a que el Túria aplegue sec a la mar la major part de l'any, convertit en poc més que una rambla, no implica que això que siga normal ni beneficiós, no ya per a l'ecosistema natural, sino per als propis interessos humans; ni que això es puga exportar alegrement a uns atres llocs. Les riuades periòdiques, hui inacceptables des del punt de vista social, són les que han conformat les fèrtils planes del Túria o del Xúquer, i la desaparició d'eixes corrents naturals és u dels factors que provoquen la regressió de la llínea de costa, per haver-se tallat de raïl l'aport de sediments des dels rius.

Encara assumint que civilisació humana i impacte ambiental nul, hui per hui, són incompatibles, la qüestió de l'aigua, com tantes atres, és massa complexa per a explicar-la en una pancarta: siga portada en la mà dreta o l'esquerra.