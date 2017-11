El lado oscuro

Al paso que va, Puigdemont acabará en Alfa Centauri. Lo estoy viendo. No le queda otra. Se empieza queriendo salir de aquí para estar allí; luego viene la incomodidad de allí que no deja de ser aquí pero un poco más lejos y, por fin, se huye de todas partes hacia ningún lugar porque el problema se lleva con uno. Hasta ahora el reto de los soberanistas era abandonar España para lanzarse en brazos de la bella Europa que era la Casa Madre, capaz de albergar las ansias liberadoras de la patria catalana. Ahora, como la Unión Europa no parece estar dispuesta a acoger su 'procés', el expresident ha empezado a renegar al grito de «es un club de países decadentes». Son los mismos por los que suspiraba hace media hora y sus intereses, que ahora niega y denuncia por retorcidos, son exactamente iguales a los que tenían los países europeos hace apenas un mes. Nada ha cambiado en ellos. Sin embargo, ya no le viene bien porque no apoyan sus pretensiones ni le doran la píldora ni aplauden sus modos de Juana de Arco con flequillo.

Así pues, si hay que salir de España, y ahora también de Europa, ¿qué será lo próximo cuando la ONU se niegue a reconocer a Cataluña como nación? Cambiar el apoyo de Julian Assange por el de Stephen Hawking -que quizás le salga un poco más barato- y partir con él, rumbo norte, hacia Alfa Centauri. Nadie ha dicho que los extraterrestres vayan a aceptar la independencia de Cataluña -pues dicen que son una inteligencia superior- pero, al menos, por el éter infinito no habrá cortapisas... a no ser que se encuentre de frente con la Flota Imperial pintada de Piolín con casco blanco, y Darth Vader le salga con que apoya a Rajoy en todo esto. Mi duda es si Puigdemont desplegará su proverbial don de lenguas e intentará convencer a Chewaka, en su propio idioma, de que el Halcón Milenario es un buen sitio donde esconderse. Ya no le queda ni la Estrella de la Muerte.

Tiempo al tiempo. El mundo nunca es suficiente, como dijo 007. El de Puigdemont, al parecer, tampoco. Se le acumulan las consultas hacia los catalanes y ya no sabemos si, con lo que le cuesta celebrar uno y la bronca que acarrea, optará por un o dos referendos. Si, por ahorrar y evitarse guardias civiles en destructores estelares, agrupa las preguntas en la misma papeleta corre el riesgo de producir cierto hastío: «¿Quiere usted dejar de pertenecer a España? ¿Quiere usted dejar de pertenecer a Europa? ¿Adónde, recórcholis, quiere usted pertenecer? ¡Aclárese, hombre de Dios, aclárese!». La imagino así con una infinidad de respuestas abiertas posibles. No parece tener bastante con la negativa de todo el entorno para tomar conciencia de que la independencia no encaja ni el momento ni en el contexto. Ni por ésas Puigdemont es capaz de ver con nitidez la realidad. Parece estar instalado en una burbuja flamenca en la que no penetran ni los rayos del sol ni la pura sensatez. Quo vadis, Carlo?