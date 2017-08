Esta Khaleesi es una ruina

Las tierras de Poniente serán de hielo y fuego, pero tienen más hambre de poder que cuartos para soportarlo. Juego de Tronos tiene más familias que el PSOE, pero su economía es más simple que el mecanismo de un botijo. A pesar del esplendor de Cersei y la tendencia de la rubia Khaleesi a lucir el palmito, la cosa está chunga en cuestión de pasta en los Siete Reinos.

Un territorio en guerra suele ser un verdadero festín de cuervos en el que se llevan su parte paraísos fiscales como la ciudad estado de Qarth, dedicada al comercio, y (¡qué sorpresa!) el Banco de Hierros de Braavos,al que el Trono de Hierro le llega a deber la intemerata. Vamos, un buen ejemplo de lo que pasa al no tener un Cristóbal Montoro vestido en plan Castillo del Conde Alfach que meta una firme disciplina presupuestaria.

En líneas generales la mayor parte de los territorios siguen un modelo feudal en cuya cúspide están los cabeza de familia de cada una de las casas... antes de lucir pinchados en una pica. La mayoría mantiene una economía de subsistencia, como los Stark en Ivernalia, gracias a una serie de granjas que, en los reinos más al sur, llegan a contar con sembrados más o menos eficientes que trabajan jornaleros, siervos de la gleba o esclavos.

La guerra no es buena para la economía y el largo conflicto armado tiene que ir haciendo mella, ya que el combate a espadazos es un oficio muy manufacturera que pierde mano de obra a chorros (nunca mejos dicho), a pesar de la mecanización que permiten las máquinas de guerra.

Aunque en la serie se asocian los mercados de esclavos a fuente de grandes fortunas, la esclavitud siempre ha sido un negocio condicionado a la demanda, lo mismo que los mercenarios. A pesar de que unos y otros cuestan una pasta, al ponerlos a trabajar se debe obtener un beneficio que supere los costes y ofrezca ganancias en las tierras que se exploten, propiedad a su vez de aquellos verdaderamente ricos.

En todo caso, esos potentados son los menos, ya que, al norte, las hordas de más allá del muro prácticamente no tienen ni qué comer y son empujadas por los 'caminantes blancos'. Los navegantes del mar Angosto se dedican más a la piratería que a la pesca, mientras que lugares especialmente relevantes en lo comercial, como Desembarco del Rey, bastante tienen con que no les reviente el puerto la armada enemiga y sobrevivir al fuego de los dragones. Con estos mimbres, hablar de posibles brotes de recuperación económica es un poco pretencioso y sólo queda advertir a los Stark, Lannister, Targaryen y Baratheon que no hay mal que cien años dure... ni cuerpo que lo resista.

Bien mirado, si la idea es que la saga sea de siete libros y la serie, de ocho temporadas, hay que reconocer que tampoco tendrán al final una crisis tan larga, ya que nosotros llevamos diez años y sabemos lo que es el invierno.