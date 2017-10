Ojalá la próxima entrega de 'Blade Runner' la dirija una mujer. No hace falta que pasen 35 años. No es cuestión de que la película adoctrine, porque el cine no tiene que funcionar como un panfleto feminista. La ficción contribuye a crear un relato cultural y éste no estará completo si no incluye el punto de vista de la mitad de la población (las mujeres). Ellas tienen más dificultades para hacerse un hueco en la industria audiovisual. Viene de lejos y así lo demuestra Lone Scherfig en 'Su mejor historia', donde recrea la vida de la guionista Diana Morgan, que trabajó en los míticos estudios Ealing durante los años 40. La cinta, que es un homenaje al cine, está ambientada en la batalla de Dunkerque. ¿Dunkerque? Sí, no sólo Christopher Nollan abordó la contienda bélica. No existen temas de hombres y otros de mujeres, pero sí una cartelera plagada de cintas en manos de directores, salvo las excepciones de 'Detroit' (Kathryn Bigelow) y 'Los casos de Victoria' (Justine Triet).