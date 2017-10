LO QUE ES JUSTO

Al término del acto de entrega de los premios de LAS PROVINCIAS, 'Valencianos para el siglo XXI', pronunció unas palabras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Entre otras cosas interesantes, dijo las siguientes: «las sociedades democráticas necesitamos el periodismo para no mezclar opinión e información y no caer en el mundo de la postverdad. Necesitamos reflexión, atención, discusión con argumentos y diálogo... la ausencia de la palabra es mucho peor que el debate entre diferentes». Totalmente de acuerdo, una cosa es la información y otra la opinión. Es decir, el hecho, la noticia, es objetiva; la opinión es subjetiva, es la expresión del pensamiento de una persona sobre una noticia o un hecho. Y el primer fundamento de la verdad es el hecho, lo ocurrido. Si existe confusión entre información y opinión y además se añaden las redes sociales -con su murmullo constante y parcial- aparece la posverdad, que es transmutación de la verdad, que es 'realidad virtual' y no 'realidad real'.

También señalo el presidente que la libertad «solo tiene sentido dentro de la legalidad». O estamos dentro de la legalidad, o nuestro pensamiento gira alrededor de «una creación mental», se vive de este modo en una realidad 'ideada', en una realidad virtual. Y haciendo referencia al diálogo necesario para la convivencia y la reflexión sobre las realidad, y haciendo suyas unas palabras de Adela Cortina, apelo a la búsqueda conjunta «de lo justo y lo conveniente». ¡Lo justo y lo conveniente; es decir, lo ético! Y añadió: «Es lo que tiene que hacer la política y es lo que representáis con el buen periodismo». Ay, nuestra sociedad sería otra y progresaría si esto sucediera, si los políticos y los periodistas buscarán lo justo y lo conveniente, dentro de la legalidad.

Con los pies en el suelo, con la búsqueda de lo justo y lo conveniente, con la verdad y no la posverdad, en la realidad real y no en la realidad virtual, y entre todos, podemos lograr una sociedad mejor, más humana, más libre, más pacífica. Entre todos, entre los medios de comunicación y los políticos.