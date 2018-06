Jugar al pictionary

Va a ser un gobierno de gestos. Lo sabemos. En eso no hay sorpresa. Y diría que hasta podemos prever sobre qué, quién y cuándo. Tampoco es que el pictionary social en el que vivimos sea exclusivo de los políticos, aunque ellos abusan sobremanera de la mímica porque comen de su efectividad. La economía, por ejemplo, se nutre también de gestos; no hay más que ver cómo se conmocionan las bolsas y bolsos y las primas y primos de riesgo cada vez que habla Mario Draghi. Hasta la misma Iglesia, desde que está el Papa Francisco, aprovecha la ocasión para decir, abroncar al clero chileno o mimar a los hijos pródigos con apenas un guiño.

Por eso, no hay que escandalizarse demasiado con esa especie de tic moralizante que obliga a la izquierda a sentarnos en sillas de párvulos y hacer pedagogía enseñándonos que nuestra mamá nos mima y amamos a nuestra mamá. El primero de esos gestos fue el de las ministras y ministros. Me pregunto qué fórmula utilizarán cuando sean de verdad inclusivas/os y haya en el gobierno algún miembro/a/e que pertenezca al género no binario. Todo se andará. Y toda. Ahora bien, el objetivo estaba logrado. El mismo objetivo que buscaba Podemos con el bebé de Bescansa que tanto criticaron algunos ilustres socialistas. Ambos han sido intentos por normalizar lo que ya debería estar normalizado: la conciliación y la igualdad, dos losas inmensas sobre las mujeres de este país. Pero el gobierno Sánchez necesita rentabilizarlo en términos de imagen. No deja de ser una puesta en escena, tal vez necesaria y efectiva, pero también algo fútil y efectista. Lo realmente importante no es decir «consejo de ministras» ni que el peso del gobierno recaiga sobre una de mujer que debería ocupar el sillón de su jefe. El avance es que estemos hablando de los curricula y de la trayectoria profesional intachable de las mujeres del gobierno y no de su fondo de armario. Hoy hablamos de experiencia y conocimiento, no de posados en Vogue donde, para ser justos, espero ver en esta ocasión a los señores ministros.

El segundo gesto se produjo ayer en el primer «Consejo de esas gentes de las que usted me habla». Fue hacia Cataluña o, mejor dicho, hacia el independentismo catalán que es solo una parte de Cataluña. Dijo el Gobierno que levantar la supervisión financiera sobre la Generalitat era un gesto de «normalización política». Y ahí reside el problema. No en el gesto sino en el sentido. La situación en Cataluña dista mucho de estar normalizada desde hace años. La anormalidad no es solo el 155, que lo es, sino la vulneración continuada de la legalidad vigente. Por tanto, la normalización se producirá cuando se acate la Constitución desde el Govern. El 'team' de Zapatero 3.0 nos devuelve a los tiempos del buenismo -aquí, del tacticismo- para decirnos, queridos niños, que Quim Torra va a pediros perdón a todos y a portarse bien a partir de ahora, ¿verdad que sí, Quimet?