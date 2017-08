Ayer, Juana Rivas se presentó en el juzgado de Granada y María José Carrascosa volvió a España. Un caso penoso de custodia este. Condenada a 14 años de cárcel en EE UU por llevarse a su hija a Valencia y no entregarla al padre, ha estado en prisión nueve años (quedó en libertad provisional en 2015). Llevaba sin abrazar a su hija once años. Tenía cinco y ahora, 16. 'Orange is the new black' es 'La casa de los Martínez' al lado de lo que ella cuenta. «Durante los nueve años que estuve en prisión tenía que pedir permiso para ir al baño, andaba por la derecha de un pasillo y con las manos abiertas para que se viera que no escondía nada». Carrascosa se casó en Valencia con un estadounidense meses después de conocerlo en un chat de internet. No sé qué pasará con Rivas y sus hijos. De momento, ha sido puesta en libertad provisional por «un juez humano». Tiene suerte de estar en España, a merced de una justicia más benigna que la estadounidense.