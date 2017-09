Josefina Carabias entrevistó a Victoria Kent en 1931. «La primera mujer que ocupa un cargo público», se leía en la revista 'Estampa'. Y también, «Victoria Kent, director general de prisiones». Muchos años después, en los 80, escuchábamos cómo en el doblaje español de 'Canción triste de Hill Street' el capitán Furillo llamaba a Joyce Davenport «abogado» (era su novia y la abogada de oficio que iba a la comisaría). Pasamos al otro extremo. Al oír a Ferreras decir «jueces y juezas para la democracia», me fui a la web. La web de Jueces para la Democracia se sigue llamando así. Cambiará. En Twitter aparecen como Juezas/cesDemocracia? ?@JpDemocracia. Da igual que juez sea neutra y el artículo haga el masculino o el femenino. Esta tontuna no tiene fin. Y ya sé que no hay más remedio que el de la propia rebeldía. Tengo un amigo que me llama Josefina Cascarrabias por estas cosas. Siempre voy a estar en el bando de los perdedores. En la banda.