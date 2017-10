Jocs i víctimes

Els jocs florals de la ciutat e Regne de Valéncia venen celebrant-se des del 1879. L'ajuntament és l'amfitrió d'esta gaya festa o justa lliterària. Tadició antiga. De son protocol arranca el sentit en qualsevol manifestació cultural/festiva de les que hui es celebren. Regina, poetes, dames de la cort, mantenedor... són elements que nos han servit a falles, fogueres, gayates. confraries o festes majors valencianes.

Tenen per lema 'Pàtria, Amor i Fe' i recullen l'ambient dels trobadors i poetes provençals. És Lo Rat Penat qui organisa este monument cultural des de la Renaixença. A lo llarc del temps li han cabut personalitats de totes les tendències. Destorbar la seua acció, impedir la celebració acostumada en el Teatre Principal, per criteris pelegrins, demostra com a poc insensible ignorància. La Diputació. mare de tots, no pot fer víctima als Jocs Florals.

¿Víctimes? Preguntem als Boseta o Tomás. Més de trenta anys en arrere, per una senyereta, u veia en la porta del propi despaig 'botifler et penjarem' com a preludi de més negre sobre el coche i les quatre rodes punchades. Sabem cóm les gasten els pancatalanistes, amussant i sembrant odi entre valencians. Treballen amagant-se en una certa valencianitat, per a fer-nos engolir la seua deriva trencadora.Diuen 'tradició del 9 d'Octubre', si, ya cansen les amargues desencaixonades de tramontana, animant als rallats toreros de plaça; venen i despleguen màrfegues quatribarrades als bramits paisícoles. ¿Tot per a defendre lo valencià o per a fotre-nos la festa i la convivència als valencians?

Van de paladins de l'orde, ara parlen de 'valencià'. ¡Hipòcrites i falsos! Conseguixen que una TV i uns periodistes cercolats els facen el joc, ¡pobres víctimes! Deixeu-nos en pau i no vingau a dir-nos lo que no som. Coneguem la vostra intenció: estrelar-nos.