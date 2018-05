Els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia se celebraran el pròxim dilluns a les 21 h. en el preciós marc del Teatre Olympia de la nostra ciutat, complint aixina una vegada més en la tradició que se remonta a l'any 1879 i que afona les seues arrels en el sigle XII.

I se celebren a pesar de tots els obstàculs que l'odi pancatalaniste ha alçat per a que no se realisaren.

Hem conegut l'absoluta ignorància d'una diputada Provincial i líder de EUPV, que confon els Jocs Florals en un concurs de poesia del seu poble, en els que al paréixer ella participà. I junt a la seua ignorància, afegir el mal caràcter de qui no vol reconéixer el seu error i com a una autèntica nècia s'empenyora en defendre allò que no té més argument que l'odi a la cultura i tradicions valencianes. I junt a l'ignorància i l'odi a Lo Rat Penat de la diputada, hem conegut la covardia del President de la Diputació. Un home incapaç de prendre les decissions que els seus propis funcionaris li aconsellaven, com és la cessió del Teatre Principal a Lo Rat Penat. Un president dispost a agenollar-se davant de la representant de EUPV per la por de perdre un vot per a mantindre's en el poder. Qué misèria la d'estos polítics incapaços d'acceptar les decissions justes i que preferixen arrastrar-se a la búsqueda de recolzaments que els mantinguen en la seua trona. Me ve a la memòria aquell refrà que diu: «Ladran, luego cavalgamos». Perque a pesar de l'odi despertat i a pesar del poder que en estos moments tenen els pancatalanistes, els Jocs Florals se van a celebrar.

La nostra Regina en la seua Cadira d'Or podrà gojar del poema que el guanyador de la Flor Natural li dedicarà i podrà gojar també com tots els assistents de la veu del Mantenedor que exaltarà la Pàtria, Fe i Amor.

Tot el poble valencià esta convidat. Valéncia per damunt de tot.