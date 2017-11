Joan Ribó corona el 'Col de Mercavalencia'

Gracias a la prensa se ha sabido que el 'batlle' de Valencia, Joan Ribó, está muy apenado por el 'sálvese quien pueda' de los prebostes y prebostas del 'prusés' independentista auspiciado en Cataluña por unos políticos enajenados. Que les sirva de lección a los pancatalanistas de aquí, con el conseller Marzá a la cabeza. No intente 'inmersiones lingüísticas' más que en la playa de la Malvarrosa porque puede terminar igual que sus colegas catalanes.

La misma prensa ha revelado que el alcalde de Valencia goza de una escolta compuesta por doce funcionarios policiales, expertos en artes marciales y en darle a los pedales de unas bicicletas fabricadas por una empresa alemana especializada en carros de combates, muy similares a los carros de l'Horta de Valencia o cualquier otro espacio rural, que tanto emocionan a los nacionalistas.

Según el periódico 'La Razón', que cuando la tiene, la tiene -somos objetivos-, en 2018 gastará más de 700.000 euros en bicicliteros-policías para que lo protejan de las asechanzas de la vida y del destino. ¿O es que alguien piensa que vale la pena 'atentar' contra el 'batlle' porque sí? Es tal su insignificancia como 'estadista' que hay que cuidarlo como una reliquia desprendida del Muro de Berlín y de todo aquello que se cultiva en el regadío. Los polis en bici lo siguen en su quehacer diario. Son los funcionarios más en forma física del Ayuntamiento. No es menos cierto que 'monsieur' Ribó sube ahora a su coche oficial más a menudo. Es natural y humano. Sólo cuando alguien se encuentra sin trabajo y carece de coche viaja en bicicleta -recordemos la película 'Ladrón de bicicletas' (1948), un amargo drama con la bici como protagonista dramática.

A Ribó le sobra trabajo y recibe su nómina, ingresada puntualmente en su cuenta de ahorro mensualmente. Lo de la bicicleta es una pose izquierdista-nacionalista. Lucha contra el CO2 a plazos.

De todos modos, esos doce funcionarios nos evitan pasar por la tragedia y la vergüenza de presenciar un magnicidio -Dios no lo quiera- semejante al de Dallas (Texas), donde falleció el presidente demócrata John. F. Kennedy en 1963. Ningún político debe morir como él. Se muere en las urnas, en la cama o en el hospital, público o privado. Tanto monta.

Hemos practicado el ciclismo verdadero, el de carretera, durante muchos años. Todavía conservamos dos bicis de carreras fabricadas a medida por el -en tiempos- mecánico de la Selección Española de Ciclismo, conocido como 'El Belga'. Su tienda está al bajar el puente de San José. Supongo que la explotarán sus hijos (o sus nietos).

O sea, que a mí los progres de las bicis no me van a dar clases de ciclismo, 'desarrollos', 'coronas' de 14 a 25 dientes o tubulares. Por tanto, le aconsejo a Joan Ribó que se preocupe de sus dos 'calapiés'. Si uno de los pies se sale del 'calapié' a consecuencia de una violenta maniobra evasiva para esquivar un ataque con huevos o 'raïm' del Vinalopó, puede perder el control de su máquina y caer ante las miradas, siempre burlonas y maliciosas, de los ciudadanos.

Por consiguiente, los 'calapiés' no deben ser cordones de esparto como si fuesen 'saragüells' hortofrutícolas, homenajeando así al 'poble camperol'. No. Hay que homologarlos según la UCI (Unión Internacional de Ciclismo). Es un consejo.

Es de imaginar que el sillín de su bici será de paseo, mullido y no duro como el de los profesionales. En caso contrario, y siempre que circule más en bici ecologista que en automóvil oficial, le pueden salir molestos forúnculos en las nalgas. Hoy se curan prontamente, pero en el Tour de Francia de 1964, tuvo que retirarse de la carrera el gran 'sprinter' André Darrigade. Muchos profesionales han caído en combate por los forúnculos.

Cuando Joan Ribó y 'La Brigada del Sombrero' en bici vayan a Mercavalencia, ¡cuidado! Allí está el 'col de Mercavalencia'. La rampa más dura no llega al 3%, pero sugiero que el señor alcalde 'ruralizante' se apee de su bici y entre en el coche oficial.

Frases de Ribó: «Avui hem signat la renúncia a escolta i cotxe oficial» (17-6-2011). «Cóm hem de repetir què avui en l'ajuntament de València escolta és igual a assistent?» (4-4-2012). «Jo no necessite escolta. València no és perillosa. Si tinc algún incident el resoldré dialogant com qualsevol veí» (2-6-2015).

¿A que tiene gracia?