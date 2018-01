¿Quién es el jefe?

Las francesas están contra las americanas, las francesas no firmantes contra la francesas firmantes (caso de Caroline de Haas), las francesas firmantes contra otras francesas firmantes (Deneuve contra Brigitte Lahaie). En el fondo, la libertad de importunar la tienen unas mujeres sobre otras. A Sharon Stone le han preguntado si alguna vez ha sufrido acoso. La carcajada que soltó sólo la puede igualar Christine Baranski. A Brigitte Bardot también se lo han preguntado y dice que jamás. Además de añadir que la denuncia de las actrices, no de las mujeres en general, le parece hipócrita. Y que muchas actrices han calentado a los productores para conseguir un papel. Una famosa de la televisión española contaba que a ella no le importaba chupársela a alguien para trabajar, pero tenía que estar segura de que ese alguien era el jefe, que ya le había pasado otras veces que no. Me siento tan solidaria con esta como con las verdaderas víctimas.