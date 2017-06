OTRO JARRÓN CHINO Sábado, 10 junio 2017, 16:44

Creo que fue Felipe, cuando todavía no se había convertido en Felipe González o en el señor González, el que acuñó aquella gráfica explicación de los jarrones chinos para referirse a la siempre incómoda ubicación de quienes, como él, se supone que abandonan la primera política aunque, en realidad, siguen por ahí mareando. Es posible que el exlíder del PSOE se refiriera con aquella cita a José María Aznar, enemigo íntimo del que fuera líder socialista y otro de esos ex a los que les resulta imposible abandonar el cargo. El exlíder del PP escribió en cierta ocasión que su trayectoria pública se había visto marcada por tres 'p': paciencia, prudencia y perseverancia. Esta semana, con el cariño que el expresidente de honor de los populares le ha regalado a Albert Rivera, hemos comprobado que Aznar persevera en ese objetivo de complicarle la vida a Mariano Rajoy. El exlíder popular ha arropado al de Ciudadanos como si de su heredero político se tratara. Una especie de alternativa de centro -que no diré yo que no sea el objetivo del político catalán- presentada por uno de los dirigentes populares que más tiró de su partido hacia la derecha... No recuerdo que Aznar haya dicho nunca que quisiera retirarse, de manera que lo del jarrón chino no va con él. Pero hablamos del presidente de Ciudadanos. Rivera, que tiene ante sí una oportunidad de oro de sumar votos por el centro entre el giro a la izquierda del PSOE y la constante devaluación de la marca PP, parece haber optado, como tantos otros dirigentes políticos, por esa vieja estrategia de no actuar ante los problemas. ¿Alexis Marí se ha convertido en un problema para su partido? Como poco, habrá que concluir que en una incomodidad. Día sí y día también, el exportavoz del partido naranja en Les Corts desafía a su partido a ponerle en la calle. Y la reacción de la dirección de Ciudadanos -suponiendo que en la cúpula de ese partido haya alguien más que Rivera- se limita a pedirle a Marí que se vaya del partido. No sé si llegará el momento en que se le pida por favor, incluso. Es cierto que el diputado valenciano lleva camino de convertirse en un personaje de caricatura, dedicado únicamente a tocarle... la moral al que todavía es su partido. Como si no hubiera digerido su relevo como portavoz parlamentario -me consta que su reacción no tiene nada que ver con eso, pero con su actitud parece retratarlo así-. Mientras tanto, PSPV, Compromís y Podemos se dedican a elogiar la independencia y la rebeldía de Marí, como esos amigos que se ríen del tontito del grupo porque con sus gracietas fastidia a otro. Marí corre el riesgo de convertirse en un pequeño jarrón chino del que su partido no sabe cómo deshacerse. Y al que los demás, los que ahora le ensalzan, tampoco querrán poner luego en sus vitrinas.