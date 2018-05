Es más natural morir que nacer. Pero a veces hay que dar un empujón. David Goodall, científico australiano de 104 años, viajó ayer a Basilea para someterse a la eutanasia, pese a no padecer un enfermedad terminal (bueno, los 104). Activista por la eutanasia, va a Suiza, donde se permite. En Australia será legal sólo en el estado de Victoria en 2019, con restricciones. El otro día se publicó la última entrevista al maltratado doctor Montes: «Yo ya tengo el jarabe en mi casa. Creo que lo debería tener la mayoría de la gente. No caduca», decía en noviembre (ha muerto en abril de un infarto). Hombre, si el jarabe lo vendieran en El Corte Inglés claro que muchos lo tendríamos. Para Albert Camus, que murió en un accidente de tráfico, la decisión clave de la vida es la de suicidarse o no. Lovecraft tuvo siempre una botellita de cianuro a mano, pero murió de un cáncer intestinal. Porque lo de suicidarte siempre lo puedes dejar para mañana.