Israel, capital Washington La visión beatífica de que el statu quo de la región no se alterará no responde a la realidad ENRIQUE VÁZQUEZ Jueves, 10 mayo 2018, 16:55

El acuerdo que el mundo al completo (con la sola excepción de Israel, hostil al proyecto) alcanzó en 2015 con Irán sobre su programa nuclear no puede ser abolido sin seguir las pautas formales previstas al respecto, pero no impide que uno de los signatarios lo abandone. Y eso ha hecho Donald Trump, quien, siempre a la escucha de las necesidades políticas y de seguridad de Israel, ha hecho saber que los Estados Unidos se retiran del mismo.

La visión beatífica de que a fin de cuentas la espantada norteamericana no obliga a hacer lo mismo a los otros signatarios (la crema del mundo, con Rusia, China, Francia, Reino Unido o Alemania en cabeza) y que el statu quo regional no se alterará por eso no responde a la realidad. Y ello porque un Trump resuelto a ahondar sus diferencias con los socios tradicionales de Washington, ha ordenado preparar una política de represalias comerciales y políticas contra toda empresa que ignore lo que en el fondo es una decisión personal del presidente al servicio de su propia personalidad fuertemente pro-sionista.

Es útil insistir en este hecho porque, como indican hoy algunos medios informativos de los Estados Unidos, si la decisión hubiera necesitado un aval parlamentario, como sería lógico, por cierto, dada su relevancia, tampoco lo habría obtenido porque, por mucha que sea la simpatía que el Capitolio exprese por Israel, muchos senadores y congresistas se habrían opuesto sencillamente para observar una conducta solvente a partir del hecho central de que, como informa periódicamente la Agencia Internacional de Energía Atómica, la parte iraní cumple religiosamente sus compromisos, permite sin restricción alguna sus tareas de inspección y control y ha detenido el programa y, específicamente, el enriquecimiento de uranio.

Este dato es capital para entender lo que puede suceder porque Washington podrá argumentar que, como la parte iraní mantiene un programa atómico clandestino, tiene el derecho a perturbar o, si puede, vetar operaciones comerciales con Irán presuntamente útiles al respecto. La alarma al respecto es mundial porque podría cubrir desde la aviación civil al humilde petróleo de toda la vida y en todo caso fomentará eventualmente una guerra comercial entre socios y (presuntamente) aliados que nadie desea.

En resumen, la decisión es un hecho a insertar sin vacilación en el escenario geopolítico regional instado desde Israel y ejecutado por el muy pro-sionista Donald Trump. Se anuncia solo cinco días antes de la Fiesta Nacional israelí y coincidiendo con la apertura de la embajada norteamericana en Jerusalén, trasladada desde Tel-Aviv, donde siguen todas las demás a la espera de un acuerdo de límites entre israelíes y palestinos que la parte judía ya ni menciona. Como decía un palestino ocurrente hace un par de días: Israel, capital... Washington.