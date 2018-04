Sí, raonaren com sempre, en la llengua valenciana que millor se nos alcance. ¿Dels egoismes i de les 'titulitis'? Val. Juguem en els sufixes. Al primer bot ya voreu que venen, els artículs els/les dels enunciats, en els dos sexes i que sa mare és clàssica. Isme, si anem en google a Diccionari general llengua valenciana, trobarem cóm es definix. I podríem pensar que, per eixemple, valencianisme és doctrina, efecte, causa, conseqüència de lo valencià. En el cas del prefixe sobre ego nos dona en egoisme una característica negativa, per exageració; si observem en astigmatisme una patologia, un signe negatiu. I com crec en lo positiu, en el cas de Valéncia i lo que sobre ella està caent, aconselle anar i obrar en la neta valencianitat. No cal isme, perque un excés de valencianisme... «tot lo massa dols acaba amargant». Aixina millor escarbar i potenciar fins a l'últim racó de la generosa concòrdia, remei dels egoismes i els personalismes. Ho dic en general i ho aconselle als 'polítics'.

Itis, sí denúncia exageració malaltuça, apendicitis, otitis... pero arribats al grau superlatiu del sufix en el sentit figurat de 'titulitis', val la pena remugar sobre el fet d'afegir en currícula. Falsament, comprar perque hi haja qui oferix i ven, quasi sense suc, papers de llustre i or de cornetí, no. Pijor qui ho faça per a tindre més dret de reconeiximent i sobre tot de sòu.

De totes estes mogudes hi ha qui trau motius de comissions, gestions, correccions... i llocs que sumar a les hipertròfiques administracions, que mai resolen problemes reals, ans que s'endenyen i passen de moda. El bon sentit, trellat i dedicació, la natural inèrcia pràctica, resolen més apressa i afinen. El Tribunal de les Aigües, eixemple. Els síndics pengen rastres de tomaques de pereta, en lloc de títuls i saben que en creixent s'aviva el fem. No el toquen, de no ser minva.