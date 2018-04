Sigo fascinada con la entrevista de Mikel Labastida a Pablo Iglesias sobre series. Por un lado, dice que cada vez que escucha el 'No nos moverán' piensa en Chanquete. Pobre Joan Baez. Lo mejor viene cuando Mikel le pregunta con qué personaje emprendería un viaje largo: «Con Stella Gibson, de 'The Fall' me iría a cualquier lugar. Me encantan las mujeres así. Irene es así». Demonios. Una adusta policía que compite con el asesino en frialdad. Una tía que no tiene Asperger como la Sonya de 'The Bridge', ni bipolaridad como la Carrie de 'Homeland'. Sólo es siesa y con muy mala leche. Un día, bromeando, escribí que era como Tania Sánchez, cuando Tania Sánchez era la favorita. Y resulta que sí, que le gustan las mujeres bordes. O no ha entendido nada. Tamara Falcó quería ser Madame Bovary. Quería ser una mediocre idiota de provincias. No sé, prefiero que me llamen puta, gorda o fascista a que me digan que soy como Stella Gibson. Qué miedo.