Invitado especial

Con su mayoría absoluta, el PP hace lo que quiere en el Senado. También el ridículo. Ayer se reactivó la comisión de investigación de financiación de los partidos políticos, un nombre tan feo como absurdo su desarrollo. Ya saben que la oposición había abandonado la comisión por considerarla una farsa, así que Juan Carlos Monedero (tocaba investigar, o lo que fuera, a Podemos) pudo hacer su comparación con las Cortes franquistas. Al final, Monedero y PP (el interrogador único) coincidieron en haber protagonizado un circo. Luis Aznar, portavoz popular, acusó a Juan Carlos Chalequitos de ir a «catequizar» al Senado. Esto es como Ferreras y Ana Rosa afeando ayer a Rufián todas las mentecateces casi idénticas que les decía en sus respectivas conexiones. No lo llaméis, no deis voz a semejante individuo. Bastante tenemos con que pueda hablar en las no franquistas Cortes. Monedero no puede. Da igual, ya lo lleva el PP a que se luzca.