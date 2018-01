Reconozco andar gratamente sorprendido con el mercado de enero en el Valencia CF. Mientras la amenaza del presupuesto deficitario es una realidad inexcusable, el club está buscando -y ya trayendo- buenos jugadores que, digo yo, gratis no serán. El club aprobó hace bien poco un presupuesto para ejercicio actual en el que, para hacérselo facilito de entender, hay que vender por valor de 45 millones de euros.

Una barbaridad. Si el Valencia entrara en Champions la cifra quedaría más o menos en 10 millones pendientes. Pero hay que quedar entre los cuatro primeros, claro. Quizá por eso -y seguro sin el quizá si le preguntas a Lim- Marcelino hablaba anteayer de seguir priorizando la Liga pese a la ventaja actual con el Sevilla. Sin el dinero de la UCL el proyecto no se sostiene.

Pero, aun con la ansiada Champions, los números no cuadran y habría que seguir fichando para reforzar el proyecto en el regreso a la gran Europa. Y, si a eso le sumas las cesiones de Kondogbia o Vietto que se pueden transformar en compras, el déficit presupuestario vuelve a la casilla uno a pesar de que incluso se esté en Champions. Ya no digo nada si firmas a Coquelin o el asunto estrella de cada día, Gonçalo Guedes. Porque aquí hablamos alegremente del chico -debido a que es buenísimo- y su compra al PSG con un dinero que hoy por hoy no existe. Y que seguirá sin existir si el Valencia no vende por valor estratosférico a varios de los que ahora tiene.

Con esto quiero decir que hay algo que se fragua y no sabemos. Bueno, algo sí sabemos: hay que vender a lo bruto. Porque la realidad económica del club es de todos conocida y resultan inviables algunas situaciones. Pero, como Marcelino y Alemany lo vienen haciendo todo tan bien, tendemos a confiar que algo se inventarán para seguir fichando buenos jugadores haciendo ingeniería financiera a nivel espacial. Yo prefiero vivir el momento y esperar al verano.

Todos vemos que Cancelo puede suponer un gran ingreso para las arcas del club pero, aunque así ocurriera, no sería suficiente. Intuyo que van a pasar muchas más cosas que ya se están proyectando en las cabezas de Marcelino y Alemany. Y supongo también que en las cabezas de Lim y Murthy estará que hay que empezar a pagar al banco tras los años de cadencia. Regalito de 2018. Al tiempo y a seguir peleando Copa y Champions, que todo llegará. Porque no duden que llegará.

P. D. Sólo una pregunta tonta para terminar: ¿el legado del Valencia como club en memoria del president Ortí va a ser este año o ya si eso lo vamos dejando correr a ver si nos olvidamos? Porque no vamos a olvidarnos.