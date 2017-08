Los interrogantes del ataque yihadista Según avanza la investigación se hace más incomprensible cómo un grupo de jóvenes planeó y gestó un atentado de tal magnitud Domingo, 20 agosto 2017, 10:44

La sociedad catalana, golpeada en lo más hondo por el fanatismo terrorista, ha mostrado en todas sus manifestaciones públicas su satisfacción con el clima de unidad y esfuerzo compartido que han creado todas las instituciones del Estado que han afrontado la gran adversidad. Los símbolos, a veces agresivos, se han atenuado -en el minuto de silencio en la plaza de Cataluña, por ejemplo-, los aplausos se han indiscriminado y ha sido general la voluntad de aplicar todas las energías al cumplimiento exigente del deber: atención a las víctimas, persecución a los culpables, recuperación de la paz civil, aprendizaje de la lección recibida para evitar nuevas tragedias, etcétera. En el terreno policial, la eficacia del operativo encabezado por los Mossos d'Esquadra y respaldado por todo el aparato del Estado no ha planteado objeciones. Si acaso, hay que expresar cierta preocupación por el hecho de que una organización de tanta complejidad como la desarticulada, a cuyo frente parece haber estado un imán, no fuese detectada por quienes tenían la obligación de vigilar todo el proselitismo islamista. Asimismo, también es evidente que, con la experiencia del atentado de Niza y otros posteriores, faltó decisión a la hora de proteger los espacios públicos más concurridos y populares de Barcelona con obstáculos materiales que impidieran el uso de vehículos como armas homicidas. En cualquier caso, sólo los terroristas son responsables de sus crímenes y el atentado está policialmente resuelto, ya que la presunta discrepancia de criterio entre la Generalitat y el Gobierno sobre si se había cerrado o no la investigación es artificial: un caso tan grave, cuya materialidad se ha desentrañado en lo sustancial, tendrá siempre flecos que habrá que seguir investigando en el futuro. En el terreno político, los distintos actores han sido conscientes de que, por respeto a las víctimas, debían aparcar todas las diferencias para volcarse íntegramente en el cumplimiento de su deber. Por supuesto, la gran tragedia no va a cambiar la ideología de los intervinientes principales en la escena política, cargado hoy de conflictividad, pero lo sucedido ha tenido al menos la virtud de forzar un modo de relación cortés y condescendiente, democrático, ajustado a las normas legales y consuetudinarias, alejado del grito y el dicterio. Tampoco puede ignorarse que la moderación y la madurez del pueblo de Cataluña ante esta brutal agresión no sugiere que vaya a aceptar de buen grado las estridencias que prepara la mayoría gobernante en Cataluña, que representan -nadie lo ignora- una ruptura de la legalidad y un imprudente salto en el vacío.

En el orden exclusivo de la seguridad, la mesa de valoración de la amenaza terrorista del Ministerio del Interior decidió ayer mantener la alerta en el nivel 4, en una escala de 5, aunque adoptando algunas medidas adicionales (refuerzo adicional en zonas de gran afluencia turística, mejor coordinación con policías locales, etc.). Es comprensible que no se den más explicaciones, pero cabe imaginar que el departamento dirigido por el ministro Zoido revisará por completo sus tácticas y sus estrategias porque a todas luces ha existido un importante fallo de seguridad que ha hecho posible que una banda de dimensión considerable, comandada por un dirigente religioso, acumulara explosivos, alquilara furgonetas y cometiera finalmente graves atentados. La seguridad nunca es completa, pero sí es exigible que la policía aprenda de sus propios errores.