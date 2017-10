LA INTENSIDAD DEL POLLO

Hay cosas que huelen infinitamente mejor de lo que saben. A mí siempre me ha pasado con el pollo asado. Entras a comprarlo y lo ves girando lentamente en el asador. Dorado, brillante, tierno, apetecible. Su aroma te invade y te traspasa, haciéndote salivar instantáneamente como al perro de Paulov. Y te lo llevas a casa, lo trinchas y le hincas el diente esperando ver cumplidas todas las promesas que su fragancia te hizo. Y siempre te pasa que el sabor se te antoja un poco soso. Falto de matices. Si me apuras, casi insulso.

Es lo que pasa con el pollo. Promete mucho más de lo que da. También pasa con otras cosas. En la película de cine negro 'Born to Kill', en una de esas comparaciones filosóficas que hacen de este cine un género de culto, el detective Walter Slezak apuntaba: «Es curioso, el café nunca sabe tan bien como huele. Cuando envejezca verá que la vida es como el café, el aroma es mejor que la realidad». Y que digo yo que a lo mejor no es el café. Ni el pollo. A lo mejor somos nosotros esperando demasiado de todo. Sí. Del trabajo, de las relaciones, de la vida. Sí. Del café. También del pollo. Nosotros buscando en innumerables frentes un elevado grado de intensidad. La buscamos en la violencia de una película. La perseguimos en la tensión del pie pisando con rabia el acelerador. La reclamamos en el esfuerzo y el sufrimiento que el deporte nos provoca. La mendigamos en el ardor de un beso. Pretendemos así escapar a la fugacidad de la vida. Del 'fugit irreparabile tempus'. El tiempo que huye y que (creemos) paralizaremos si nosotros también huimos justo en sentido contrario. Que lograremos detenerlo si lo volvemos más intenso. En el fondo necesitamos de esos momentos para intentar evadirnos de la muerte. Para enajenarnos momentáneamente de la evidencia que nos señala que no vamos a salir vivos de ésta. Hay cosas que huelen mejor de lo que saben. Ojalá que Slezak se equivoque y que esta preciosa, impredecible, caprichosa, irrepetible existencia nuestra no sea una de ellas.