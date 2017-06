EL INSUMISO MARZÀ

El conseller de Educación no está dispuesto a que los tribunales echen por tierra sus planes de imposición del valenciano en los colegios por la vía de la discriminación del castellano. Mientras asegura que si las sentencias llegaran a ser desfavorables las cumpliría aunque no estuviera de acuerdo, también afirma que el modelo de implantación en las aulas se mantiene, que los padres no tienen que estar intranquilos, que todo sigue su marcha, una forma como otra cualquiera de hacer ver que digan lo que digan los jueces él va a hacer lo que quiera. Una especie de insumisión por la vía de los hechos, muy a la catalana (al igual que el modelo de inmersión lingüística que trata de copiar). Si una ley del Estado es injusta -dicen los soberanistas catalanes- no hay que cumplirla, arrogándose el poder y la competencia de decidir cuándo lo es y cuándo no. Y a las resoluciones del Tribunal Constitucional, tampoco hay que hacerles caso. Si no nos gusta una norma, por ejemplo la LOMCE -ha defendido la izquierda y los nacionalistas- la bordeamos, no la infringimos abiertamente sino que la sorteamos, o mejor dicho, la burlamos. Marzà está en una vía similar, no puede permitirse el lujo de perder un curso esperando el fallo del órgano judicial, que a lo mejor la da la razón, o no. Para Compromís, el área de Educación es fundamental, la clave de bóveda sobre la que se construye todo el entramado identitario, la nueva realidad valenciana. Tienen el ejemplo catalán y el vasco y saben que la sociedad se cambia en los colegios, adoctrinando a los niños, enseñándoles una historia a la carta, relegando lo español para dar primacía a lo propio, a lo local, aunque eso propio no sea tal sino que forme parte de otro proyecto 'nacional', en este caso el catalán. Implantando la lengua autóctona como dominante en colegios, universidades y Administración. Lo bueno del conseller de Educación es que no engaña a nadie, tiene muy clara su hoja de ruta. Marzà es un convencido catalanista, un defensor sin matices de la lengua y la cultura catalana que ahora trabaja desde la conselleria en favor de ese proyecto. Los recursos contra el decreto de plurilingüismo y la paralización cautelar dictada por el Tribunal Superior son para él simples obstáculos que piensa sortear con la fuerza que da controlar el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, los nombramientos, los concursos, las contrataciones, los traslados, la dirección administrativa de miles de funcionarios, el presupuesto... No es una insumisión en plan no quiero hacer la mili y estoy dispuesto a pasar varios años en una prisión militar, sino un boicot a las reoluciones judiciales por la fuerza de los hechos. Para el nacionalismo -y Marzà es muy nacionalista- ésta es la madre de todas las batallas.