Hace sólo unos meses nos sonrió la fortuna. El yihadista cafre desenfundó su arma en un tren que recorría Francia. El tren, esa ratonera perfecta para un asesino. Pero el hierro de fuego se le encasquilló y, dos recios marines que estaban allí de permiso, aprovecharon para reducirle e inmovilizarlo. Se la jugaron y ganaron. Francia lo tuvo en cuenta y aplicó su 'grandeur'. Organizaron un acto y el presidente francés, François Hollande a la sazón, les condecoró mientras les estampaba dos europeos besos sobre sus sonrosadas mejillas made in USA. Pompa, ceremonia y boato para ratificar y honrar a los héroes. En Inglaterra nuestro compatriota Ignacio Echevarría ofreció su vida sin dudar para ayudar al prójimo y tanto él como su familia sólo han recibido un espantoso ninguneo que nos mantiene pasmados. Ni una brizna de cariño o respeto le han dedicado a su familia. Nada. El aparato burocrático, el muro gélido de los protocolos, el abismo inhumano, chocó contra un hombre que pereció en un arrebato de puro quijotismo. Ignacio hizo lo correcto porque el impulso altruista le venció. Sin titubear y a pecho descubierto se enfrentó a los asesinos con su tabla de monopatín. ¿Y cómo se han portado con él? Pues de una manera despreciable. La lectura que se desliza de esto nos sumerge en la melancolía absoluta. Ya cantó David Bowie aquel tema legendario de 'Héroes', pero la melodía permanece en la ficción y de ahora en adelante, ante un atentado, la gente se pensará dos veces lo de mostrar un comportamiento heroico en Inglaterra en vista de cómo te tratan después. Vale la pena huir y adoptar una posición egoísta con tal de no soportar más tarde la ingratitud y el silencio. Nos aplasta la sanguinaria rutina terrorista pero no espanta el comportamiento de un aliado. Preferimos Francia y su 'grandeur'.