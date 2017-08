Incógnitas de un crimen Parece que los asesinos quisieran que fueran hallados los restos de Pilar, para que cesara cuanto antes su búsqueda VICENTE GARRIDO Viernes, 18 agosto 2017, 12:09

El homicidio de la valenciana Pilar Garrido en México está lleno de incógnitas y, por consiguiente, de desconfianza en la investigación realizada. El martes su hermana Raquel salía desesperada de su reunión con la Procuraduría (Fiscalía) y dijo que no le habían proporcionado una fecha para remitir los restos de Pilar a España, algo que su familia desea para poder hacer un nuevo análisis de ADN y poder cotejar los molares hallados con la radiografía dental de Pilar. Un día antes el obispo de Ciudad Victoria, Antonio González, había mostrado su consternación por el interés en este caso, cuando en el Estado donde fue secuestrada Pilar se registran una media de 700 homicidios anuales que no parecen ser objeto de ninguna investigación prioritaria (también dijo que le parecía raro que el cuerpo se hubiera descompuesto tan pronto, tan solo 15 o 20 días después de la desaparición; sin embargo, tal hecho es posible).

En realidad el interés por la muerte de la española no es algo extraño. México es particularmente sensible a los hechos violentos que afectan a países con los que tiene una relación especial, como España, particularmente si las circunstancias revelan la existencia de un clima de impunidad e inoperancia de la policía (un secuestro en una carretera principal). No es esta una incógnita; sí lo son, en cambio, los hechos siguientes. En primer lugar, el motivo del secuestro. La familia no participaba en actividades ilegales, no tenía cuentas pendientes con granujas o mafias, luego un secuestro solo puede estar motivado por el lucro. Pero no hubo solicitud de rescate, y en la escena apareció el reloj de la víctima. La policía afirmó que era muy improbable que un cártel o mafia hubiera realizado el crimen, porque en tal caso hubiera habido una nota junto a los restos de Pilar advirtiendo de tal hecho.

En segundo lugar tenemos la zona de aparición del cadáver de Pilar, tan solo a 10 kilómetros del punto del secuestro. Es algo que no tiene ningún sentido. Si se acaba de secuestrar a alguien se la lleva lejos, a alguna guarida bien oculta, y si no hay otro motivo que matarla los huesos no tienen por qué aparecer. No acabo de entender ese lugar, parece que los asesinos quisieran que fueran hallados los restos de Pilar, para que cesara cuanto antes su búsqueda. Entonces, ¿hubo un error en la selección de la víctima y los asesinos quisieron cuanto antes librarse de ella? También pudo salir algo mal, es posible que de forma 'accidental', durante el cautiverio, al poco tiempo ella falleciera, frustrando entonces los planes de los bandidos. Es posible formular más escenarios posibles. Muchas incógnitas para un crimen, y lo primero es despejar la duda sobre la identidad de los huesos. A partir de ahí, tendrá que abrirse paso una rigurosa y concienzuda investigación criminal.