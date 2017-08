Incendios provocados Si no se ve una causa clara del fuego es fácil recurrir al tópico de que fue intencionado VICENTE LLADRÓ Valencia Domingo, 20 agosto 2017, 10:41

Un incendio forestal, el que sea; se deslinda la información sobre el mismo: dónde y cómo ha sido, qué ha pasado hasta ahora, qué se ha quemado ya, si se trata o no de un espacio especialmente protegido, si hay núcleos de población amenazados, cuántos 'efectivos' están actuando para tratar de apagarlo y, desde luego, cuál ha sido la causa, el origen de las llamas. Y ahí surge enseguida, la mayoría de las veces, la gran hipótesis por antonomasia: no se descarta que el fuego haya sido provocado. Ya está. Formulario completado.

Si no se conoce bien seguro cómo empezó, es que puede haber sido intencionado. De no existir certidumbre de partida sobre una causa comprobada, algún accidente doméstico o laboral, de circulación incluso, las chispas de una máquina, un rayo 'dormido'..., habrá sido intencionado. Si no es blanco ni amarillo, debe de ser negro. Luego, desafortunadamente, las más de las veces no se pilla a quien pintó de negro, a los causantes que se apuntaban. Y si se detiene a alguien, cuesta probar que fue el causante. Pero nos quedamos con la copla.

¿Cuántos pirómanos, por causa de locura o venganza, hay penando? Poquísimos, casi nadie. ¿Quién se acuerda hoy, por ejemplo, de aquellos grandes incendios de Cortes de Pallás-Dos Aguas y Andilla-Alcublas, a finales de junio de 2012? «Caerá todo el peso de la ley sobre los causantes», se anunció, como se dice casi siempre, y aquellas veces se supo cómo fue, pero luego fue pasando la indignación popular del momento. El efecto placebo cumplió su cometido en el momento. Los procesos judiciales son complejos. Se repetirá la letanía. Ya se repitió mucho desde entonces.

¿Creen que el incendio puede haber sido provocado? Es la pregunta obligada, la de rigor. El público quiere saber. La gente se inquieta con las llamas, con las columnas de humo que se ven allá arriba, en el horizonte. «Acabarán con todo», exclaman los más sensibles. «¡Qué barbaridad!, no dejarán nada», concluyen los concienciados. Y en sus expresiones queda expuesta la presunción latente: hay alguien que va prendiendo fuego. ¿Quién?, ¿quiénes? No se sabe, da igual, porque seguramente tampoco se sabrá -comentan-, no interesa, otro 'alguien' se ocupará de que no se sepa; pero qué nos van a decir, es evidente; si hubo varios focos, y cuando parecía apagarse volvió a cobrar fuerza; pues que no digan; está claro: 'hay quien quiere acabar con todo'. Y no intenten otra, no tiene remedio.

Por eso cuando aparece una autoridad para explicarse y dar razones, se le pregunta sobre el particular y proclama: «todo parece indicar que el fuego fue intencionado», da la sensación de erigirse en sumo sacerdote que cumple un rito que el respetable asume. Pero en realidad el político está mirando para otro lado, desvía la atención y viene a decirnos, sin decir: «No me pidan que haga, que resuelva; si es provocado, si hay un malnacido que va prendiendo por ahí, qué podemos hacer». Nada, sigan con la liturgia. Expediente cerrado.