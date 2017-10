Los incendiarios, ¿al fin en serio? Uno no acierta a comprender qué hace falta para considerar esta actividad criminal una «cuestión de Estado», cuando éste se halla en peligro VICENTE GARRIDO Viernes, 20 octubre 2017, 10:45

Perdonen que me autocite, pero a raíz del pavoroso incendio de Jávea de hace dos veranos escribí lo siguiente: «Hace falta un cambio de mentalidad. La lucha contra los incendiarios no puede sostenerse sobre la vieja idea de que hay accidentes y personas descuidadas que son responsables de los fuegos». Y luego, después de resaltar los obvios y gravísimos daños en la integridad del ecosistema, de la economía y de las personas, añadí que tampoco podíamos olvidar entre sus graves efectos el «horror psíquico, el sentimiento irremediablemente perdido de belleza y plenitud estética que deja paso al lóbrego lienzo ennegrecido que invita al llanto y la melancolía».

A raíz de los incendios de Galicia, el propio Rajoy, a pie de obra, parece que al fin se ha dado cuenta de la magnitud del desafío que sufre España (por no mencionar a Portugal o California). Afirmé en su momento que el problema de los incendiarios debería tener la misma consideración que el terrorismo, porque si bien sus daños pueden ser menores en términos de vidas humanas, la destrucción que plantean es devastadora para el espíritu de millones de personas, y no solo para la economía del país o la imagen exterior de España sometida a un paisaje reseco y sin vida. Una España desértica genera miseria de todo tipo, y bien puede contribuir de forma más eficaz a lo que no llega el terrorismo: ennegrecer el horizonte anímico de toda una nación, quien se levanta con orgullo después de cada afrenta de la yihad.

Un incendio pavoroso provocado por la naturaleza nos aterra pero nos invita a una lucha digna, ya que representa la historia eterna del hombre enfrentado a los rigores de la vida ingobernable; así se construyó la civilización. Pero ver casas convertidas en cenizas tras el paso de lenguas de fuego de proporciones bíblicas, gente llorando desconsolada tras perder todo lo que tenía, bomberos y soldados jugándose la vida y gobiernos excusándose inútilmente por causa de continuos incendios provocados año tras año, le sume a uno en un profundo agujero negro mental, porque no acierta a comprender qué hace falta para considerar esta actividad criminal una «cuestión de Estado», porque no cabe duda de que éste se halla en un profundo peligro, hasta ahora negado.

No quiero centrarme aquí en las soluciones, las hemos oído todas: hay que trabajar el incendio en invierno, no dejar resquicio para la especulación del terreno, generar quemas controladas que eviten los megafuegos, etc. Lo que quieran. Pero les digo una cosa: es muy fácil incendiar un bosque y es difícil atrapar a quien lo hace. La solución final pasa porque este hecho se invierta: que sea difícil incendiar sin que se detecte pronto y que la captura del autor sea segura. Cuando hayamos logrado esto, habremos salvado a España de un peligro cierto e inminente que nos empobrece como seres humanos en todos los sentidos.