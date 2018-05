El pasado mes de diciembre el Ministro de Fomento presentó el llamado Plan de Impulso del Transporte de Mercancías por Ferrocarril 2017-2023. Bienvenido sea el hecho de que se reconozca que hay que hacer algo más que lo que se está haciendo si queremos llegar a tener un ferrocarril de mercancías eficiente.

Esperábamos un conjunto de medidas coherentes que respondieran a un buen diagnóstico de porqué el ferrocarril de mercancías no despega a pesar de tanta verbalización de su futuro esplendoroso. Que identificara bien cuáles son las barreras y los cuellos de botella para que ese futuro no acabe de llegar. No ha sido así.

Desde el mundo de la Ingeniería de Transportes vemos con desazón como el concepto 'plan' ha degenerado hasta convertirse en una sucesión instrumentos de comunicación mediática sin ningún rigor y coherencia. Se sustituye el 'plan' por un 'powerpoint' más o menos afortunado. Quizá esto sea concordante con la calidad de los procesos de decisión.

Esperábamos un impulso decidido a la apertura del mercado a operadores privados. Dichos operadores han conseguido un 30% del mercado del transporte ferroviario de mercancías, pero eso no ha servido para incrementar el uso del ferrocarril, porque ese porcentaje lo ha conseguido básicamente quitándole tráfico a RENFE Mercancías. Quizá por eso la parte sustancial del llamado Plan de Impulso es el Plan de Gestión de RENFE Mercancías 2017-2019, del que la actuación estrella es la privatización del 50% de la compañía estatal (de la parte de mercancías) dando entrada a un operador externo. Que el impulso del ferrocarril de mercancías se confíe a esta operación solo puede verse con cierta desconfianza, vista la ejecutoria histórica de la compañía pública.

Esperábamos también algo referido al papel de ADIF en este impulso. En este sentido, y de acuerdo con el contenido del Plan, ADIF parece ser ajena a este Plan. En este campo los avances en la mejora de su eficiencia, al margen de muy estimables actuaciones de operadores privados, han sido la privatización de la operación de algunas terminales mediante concesiones. Pero estas concesiones, que obligan a la subrogación de personal, con su convenio colectivo de empresa pública, y la subrogación de equipos obsoletos, que no pueden ser renovados por el poco plazo de las concesiones, son muy poco bagaje para un objetivo tan ambicioso. Parecería que se trata solo de operaciones de centrifugación de la ineficiencia. Unas terminales que funcionan solo en horarios de oficina no parecen muy adecuadas para los requerimientos de la logística moderna.

Hay otro aspecto, que si puede ser muy relevante, que es el establecimiento de dos Autopistas Ferroviarias (transporte de plataformas de camión sobre ferrocarril) en dirección a centro Europa. Esta actuación, importante para nuestra Comunidad, por la naturaleza de nuestra producción, y especialmente de nuestra exportación, y por su potencial de retirada de camiones de la carretera, choca sin embargo con el planteamiento de que ambas Autopistas Ferroviarias tengan cabecera en Vitoria y Barcelona. Hasta allí habrá que ir por carretera, con lo que paradójicamente reducirán el tráfico por carretera fundamentalmente... en Francia. Esto no es una crítica, si es que el mercado no da para más, pero este asunto merecería algo más de profundización.

Nada de accesos portuarios, nada de soluciones de coexistencia de las mercancías con el tráfico de cercanías en las zonas metropolitanas (auténtico cuello de botella para un ferrocarril de mercancías eficiente), nada de nuevas terminales de carga asociadas a los nodos logísticos ni de las tecnologías de la información asociadas, que falta hacen. Y por supuesto nada de un plan de despliegue del ancho estándar europeo que respete los circuitos ferroviarios de mercancías y que evite las incoherencias que estamos viendo en la planificación ferroviaria.

El impulso del ferrocarril de mercancías es otra cosa. Debería ser otra cosa.

Alemania tiene el triple de longitud de vías que España, lo que resulta coherente con el hecho de que Alemania es tres veces más rica que nosotros. Proporcionalmente tenemos la misma cantidad de infraestructura, con las salvedades correspondientes a la calidad y a la coherencia de esa infraestructura. Pero Alemania mueve por sus vías 13 veces más toneladas que España. Es decir que tiene un multiplicador de eficiencia de casi 5, que se no debe a la magnitud de su parque de infraestructura.

La esencia de dicho impulso debería ir orientado a conseguir esa eficiencia del sistema. Un conjunto coherente de medidas de gobernanza, regulatorias, de operación y de infraestructura también, que elimine las barreras que impiden el desarrollo del ferrocarril de mercancías. No solo más infraestructura, que es a lo que parece que fía el crecimiento del ferrocarril de mercancías. Recordemos que hace unas décadas, el ferrocarril de mercancías, con un parque de infraestructura ferroviaria mucho más precario que la actual, en el que el AVE no había liberado todavía capacidad en la red convencional, movió casi el doble de toneladas que las actuales.

El ferrocarril debe ofrecer a los cargadores un servicio puerta a puerta tan eficiente, rápido y fiable como se lo proporciona la carretera... y algo más barato. Y para eso hace falta que aparezcan los operadores que integren esa cadena logística, haciendo desaparecer los costes de fricción del sistema. Ahí es donde debería dirigirse la parte sustancial del impulso. Este llamado Plan, lamentablemente no lo ha hecho.