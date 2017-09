Imprentas y libertades

He de admitir que ver a la Guardia Civil registrando imprentas me produce cierta desazón. Será porque relaciono las imprentas con los libros, las letras y las ideas y, por tanto, su persecución, con las limitaciones de la libertad, pero supongo que eso son solo manías de una heredera de los siglos de papel impreso. Al fin y al cabo, ni las ideas, las palabras o la libertad son absolutas si entran en conflicto con otras ideas, otras palabras y otras libertades. En eso consiste organizar la convivencia y regularla que es lo que hace la norma común.

Ciertamente prefiero ver a las Fuerzas del Orden buscando pruebas del 3% antes que requisando papeletas y cartas de notificación para el referéndum. Y no es porque considere éste menos delito que el otro sino porque el mejor argumento para frenar la independencia es mostrar a los propios catalanes lo que han hecho sus queridos próceres y padres de la patria con el dinero de todos y en nombre del 'país'.

El problema es que los demagogos del 'procés' han logrado pervertir el discurso hasta convertir la defensa de la Constitución en una cosa de fachas. Y ahí es donde se echa de menos la contundencia que esperemos no haga falta por parte de la Guardia Civil. Necesitamos firmeza y no fuerza pero una firmeza conjunta de todo el Parlamento en defensa de un orden consensuado y de un cambio, si es necesario, también consensuado.

Que Rajoy lo fíe todo a un «no se celebrará el referéndum» resulta inconveniente, no porque no sea su papel como presidente sino porque su posición inamovible es la gasolina que aumenta las llamas de los agitadores. Si, por fin, se celebra, su palabra habrá quedado en nada y, a la vista de los acontecimientos, nada indica que se vaya a parar de forma pausada un tren a tanta velocidad sin consecuencias traumáticas. Así, pues, la clave está en un PSOE que no termina de entender su papel institucional más allá de la inquina al PP, de hacerse los machitos con Podemos y de su visión cortoplacista ante las municipales y autonómicas. Más que exigir al PP que aclare si activará el 155 o no, para poder echarle en cara lo que haga sea lo que sea, ahora es necesario demostrar que el Estado vela por todos los catalanes, en especial, aquellos que están en situación de vulnerabilidad por su diferencia de criterio respecto a un entorno hostil. El discurso que cuestiona la salud de las libertades civiles por el empeño del Gobierno en hacer cumplir la legalidad no puede triunfar ahora y, menos, en manos de quienes cercenan las libertades de los catalanes que no quieren que se deje de consultar a todos los españoles sobre el futuro de su país. El PSOE, además, tiene una llave de serenidad; de promoción de un diálogo que Rajoy, hoy por hoy, no puede encabezar, y de la aportación de soluciones -como ha hecho, proponiendo una comisión que plantee un cambio- sin buscar su interés particular. Al menos, por una vez.