La importancia de gustar bien

Nunca el verbo gustar estuvo tan desprestigiado como ahora. O se regaló por tan poco. O se deslustró de una forma tan evidente. Nunca antes nos gustaron tantos asuntos ni personas y, sobre todo, de un modo tan variado. Y nunca habíamos gustado de una manera tan irracional y dependiendo de variables que no logramos entender. Aunque lo intentemos. Y nos desvelamos, incluso.

Repartimos me gustas sin experimentar ningún sentimiento. De un modo mecánico. Los dejamos caer para que nos miren bien, para ser aceptados, para saldar cuentas, para estar dentro de un círculo, para perseguir a la masa. Recibimos me gustas sin despertar deseos. Porque estás en el lugar de moda, porque miraste a la izquierda o lo hiciste a la derecha, por corresponderte, por lástima, por mero acto reflejo. O porque gustas de verdad, que alguno también habrá.

Nada gusta más que gustar, para qué negarlo. Antes y ahora, aunque por motivos y medios distintos. Gustar con gusto, claro está, a eso me refiero. Miente el que no lo reconozca, el que no diga abiertamente que se siente halagado cuando valoran su trabajo, cuando desvía una mirada, cuando arranca una confesión, cuando le dedican unas palabras bonitas, cuando incita a la sonrisa. ¿Desde cuándo, en lo de gustar, dimos más importancia a la cantidad que a la calidad? Qué más da que gustes a 500 más si no gustas a quien quieres gustar. ¿Cuándo y por qué perdimos el norte sobre esta cuestión?

Debería preocuparnos gustar bien, más que gustar a muchos. Tendríamos que esforzarnos por gustar mejor y no a más gente porque sí. Y en eso deberíamos empeñarnos: en ser capaces de gustar porque aún sabemos cómo sorprender, porque no nos dejamos llevar por la simpleza o la rutina, porque buscamos los medios para seguir resultando interesantes, ocurrentes, atractivos... ¿Cómo sabemos si detrás de un like se esconde una valoración similar? Es complicado deducirlo. No hay ojos en los que mirarlo, en los que reconocerlo. Hay que fiarse más de las miradas, de la forma en que miramos y nos miran.

El gusto se puede y se debe educar, pero también es verdad que a veces se deja llevar por criterios propios que a uno le cuesta controlar. Posiblemente todos podríamos enumerar cuatro o cinco razones por las que una persona nos gusta. Con peso, con fundamento; buenos argumentos con palabras exactas y cierta coherencia: por un físico determinado, por cómo piensa, por cómo sueña, por cómo se expresa, por cómo baila... Cosas así. Y luego están esas otras razones que uno no acierta a explicar, que no se rigen por congruencia alguna. Que están ahí y sabemos que ahí están bien. Y más nos vale que estén mucho tiempo. Esos motivos que no se pulsan con teclas, que no podemos valorar con emoticonos, que no es posible trasladar a ninguna red social. Esos me gustas que son los que más satisfacción dan.