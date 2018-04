IMPORTA MÁS LA CALIDAD QUE LA CANTIDAD

El partido de anoche en Mestalla ante el Getafe debe de servir de plan de futuro para el Valencia. Un encuentro que permite analizar qué es lo que quiere el club de cara al futuro y ante una próxima temporada en la que se jugarán tres competiciones y la exigencia será máxima. Hay una clave por resolver: cantidad o calidad. Al inicio de esta campaña Marcelino pidió una plantilla corta. Un colectivo en el que ha habido unos jugadores muy titulares y otros cuya participación ha sido muy testimonial. La fórmula ha servido para cumplir un objetivo que incluso está por encima de las expectativas que se fijaron el verano pasado. Como decía, la clave está en si queremos muchos jugadores con una diferencia de nivel notable o una plantilla más ajustada pero con unas prestaciones de sus piezas más equilibradas entre todas ellas. Yo soy partidario de que los jugadores que ocupan entre el puesto 13 a 18 de la plantilla tengan más calidad que cantidad. Es decir, que en el movimiento de piezas en un once titular no se noten tanto las ausencias. Ayer se vio claro ante el Getafe. Los de Bordalás aprovecharon bien los cambios en el once de Marcelino, que puso de manifiesto su equivocación al ejecutar un triple cambio con 0-2 ya en el marcador.

Si hay dudas sobre si jugadores como Vietto o Andreas Pereira van a continuar en el Valencia la próxima temporada, no entiendo la insistencia de querer contar con ellos en estos partidos. Estoy a favor de las pruebas pero con futbolistas que cuenten para la próxima campaña... a no ser que en la previsión deportiva esté mantener en la plantilla al delantero argentino y al futbolista que es propiedad del Manchester United. En cambio, me sorprende la ausencia en los últimos partidos de futbolistas como Lato. Yo, personalmente creo que ni Vietto -ya apunté el día de su fichaje que no entendía su llegada- ni Pereira se han ganado la oportunidad de mantenerse en una plantilla que va a tener que pelear mucho en Liga, Copa y Champions.

Insisto en que el triple cambio de Marcelino evidenció el error del técnico en su once inicial. El Getafe, que es un equipo muy peleón y que siempre busca el contacto, planteó un partido para salir a la contra con la fortaleza de dos delanteros como Jorge Molina y Remy. El francés, que no había hecho nada hasta ahora en el equipo madrileño, tuvo su noche y marcó dos goles que fueron un calco. Por cierto, hubiera preferido a Soler de inicio al lado de Parejo. Cuando salió el canterano a jugar el equipo tuvo otro aire. El centro del campo se consolidó, Parejo tuvo más libertad y Rodrigo lideró la reacción del equipo. Era una buena oportunidad para ver a Soler en su posición más natural.

Con la Champions en la mano y en una semana de tres partidos, probar a jugadores siempre está bien. Lo que es una pena es que la derrota de ayer aleje un poquito la posibilidad de batir el récord de puntos y que el Real Madrid coja un punto más en la clasificación en la pugna por el tercer puesto a pesar de que los de Zidane empataron en el Bernabéu.