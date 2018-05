Impagable, valencià

Tot el valor del món... té lo que no se pot pagar en diners. Els tòpics de l'eixida del sol, la gràcia d'un bes enamorat ¿qui pot pagar-ho? Els valencians tenim també les nostres festes, que són d'excés, soroll i exuberància. Algú i tots paguem a gust, sense contraprestació a lo efímer. Per això nos definim: caràcter extrovertit, generós, hospitalari... pero artístic, emotiu, vitaliste. ¿Nos pareguem en els nostres veïns del nort a la dreta? Ells conten per a ballar i tanquen son rogle. Llastima, nos diuen, de les falles, perque se cremen; no pensen que en això està la gràcia: els Milacres de Sant Vicent retrobant un ambient taumatúrgic, endolcit per la tendrea dels chiquetes... ¿per qué no els fan en tancat i cobrant taxa professional?: pensen. Ací els infants li canten com àngels a la Mare de Deu, patrona precisamen dels Desamparats, d'aquells que res tenen i són rics d'amor sense preu. ¿Per qué -pregunten- se canvia cada any trage en moros i cristians? Sí, sol costar un renyó per a un dia i tan feliços.

¿Quin valor tenen la música í la poesia? La primera universalisa el llenguage dels sons harmònics, la segona depura les paraules i troba majors registres a les emocions descriptives, les dos eduquen la sensibilitat. Musica valenciana per a un poble que s'unix aflorant sentiments. Poesia per a donar caixer a la llengua que l'entranya, la que ha mamat, li dona costella i acaba ennoblint la prosa d'entendre's.

Jocs florals, no, festes i tradicions, somoure-les, roses i capolls. Han vingut a destorbar-nos i sucursalisar-nos. Enverinen les escoles i els paguem per la recepta i tractament despersonalisador: Mana en l'ensenyança el Institut d'Estudis Catalans. La TV i mijos oficials són l'escopinyada de TV3, tan càustica com per segur enredrant, impedint la normalisació que tancaria el 'prucés' de fallanca. ¿Valencians? els 'paganos'.