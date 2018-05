ILUSIÓN SIN LÍMITES

Terminar la temporada enchufados anímica y deportivamente ofrece al Levante ventajas sustanciales respecto a otros equipos. El siguiente ejercicio 18-19, su 13ª en la élite, tiene el camino marcado. En el apartado social y económico la gestión sensata de Quico Catalán es intachable. Los nuevos proyectos de futuro continúan ilusionando y ampliando la masa social. El primer equipo tiene el banquillo cerrado y la plantilla, con una columna vertebral bien armada, ofrece garantías de éxito a expensas de nuevas incorporaciones que, a poco que Tito acierte, solo pueden mejorarla. Con Morales, Campaña, Lerma y Bardhi brillando en plan estrellas, pero donde también cuentan esos anónimos secundarios que son fundamentales en el funcionamiento de un equipo. Como los gregarios del ciclismo cuya principal misión en una carrera es bajar a por bidones al final del pelotón para esprintar luego y repartirlos entre el resto del equipo. Misión cumplida hasta el próximo reparto cien kilómetros más allá. O como aquel ayudante del gánster protagonista de Cotton Club. «¿A ti cómo te llaman?», le preguntaba uno en un momento de la película. «A mí nadie me llama», respondía. «¿Ni siquiera tu madre?», le insistía. «No tengo madre. A mí me encontraron en un cubo de basura», y zanjaba el asunto. En este caso todos tienen madre pero no todos abuela. Gente casi desconocida que desempeña un papel fundamental para que un equipo esté bien rodado y asentado para emprender la pretemporada aprovechando la inercia positiva del final de temporada. El Levante tiene mucho ganado sobre otros rivales que empiezan de cero y con incógnitas en el aire. Lo de Balaídos solo fue un cierre para premiar a los figurantes. Y ahora el filial se encuentra a solo un partido del ascenso directo. Otra gran alegría para una afición que continúa pletórica. A estas alturas, quien más quien menos se ha visto el resumen del 5-4 una decena de veces y sigue recibiendo -una semana después- centenares de felicitaciones. Servidor solo ha visto el partido íntegro en otras dos ocasiones pero conozco uno que se lo pone en bucle al llegar a casa. Desde hace ocho días. No se cansa. Sigue entusiasmándose con los goles de Boateng y Bardhi y lamentando el larguero del macedonio. Incluso reclama de manera airada penalti de Ter Steguen a Rochina cada vez. Como si fuera en directo y no supiera que al final con una manita bastaba para doblegar al Barça. Cuanto más lo ve más se indigna ante la evidencia de tamaña injusticia en el último minuto. Un entusiasta. Con ese ánimo seguirá durante el verano. Como tantos otros. El estado natural del hincha en los próximos tres meses es de entusiasta ilusión. La familia granota anda convencida de que este Levante de Paco López no tiene límites. Ilusos. O no.