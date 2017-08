LA ILUSIÓN Y LOS HECHOS

Sin equilibro entre ilusión y sentido de la realidad, nada en este mundo pasaría el filtro de lo razonable. Hace falta que la mano izquierda, o alguna zona del cerebro piense que todo es posible, pero también que la mano derecha, a su vez, asuma que si no sucede no pasa nada. Nada es eterno y esta etapa de penuria también tendrá su fin. Como ya nos enseñó Hanna Arendt en su libro 'Eichmann en Jerusalén', el mal es tan banal que retrata nuestra inconsciencia y la irrelevancia de nuestras pequeñas miserias. Al mismo tiempo que algunos dedicaban horas a la disección forense del alcance de la levedad del empujón de Cristiano Ronaldo, otros preparaban el atentado terrible en Barcelona. La vida es lo esencial, no este fútbol asociado a la victoria y a la consecución de títulos por imperativo legal. Por eso vale la pena ilusionarse con nuestras medianías. El terror transforma nuestra visión, y nos sitúa en el dilema moral de tener que hablar de fútbol, cuando el fútbol no deja de ser una de esas parcelas inútiles de nuestra vida. El período de descanso de las columnas también es de pánico, por si se nos ha olvidado escribir, o la grasa corporal acumulada en el mes de agosto, también se ha pegado a los adjetivos y acabamos hablando de fichajes. En la encrucijada de un nuevo inicio de Liga, si miro el Valencia del Trofeo Naranja, he de destacar la cantidad de niños y la ilusión en las gradas, el mejor fichaje que podemos hacer, porque hemos de hacer revolucionaria la austeridad y apretar los dientes, y estirar la nómina. Es más importante esa ficción, la tranquilidad de Marcelino, que todos los ecos del clásico, las urgencias que no son tales, y también la inmensa felicidad que a uno le da no ser cómplice de esa nueva polémica interesada y preparada. A uno le da por pensar hasta qué punto la polémica arbitral de la Supercopa no es otra ficción teatralizada, destinada a reenganchar como adictos a aquellos que pudieran tener la tentación de disfrutar sin más de una competición, y devolverlos al reino de la pantomima adulterada, para que de nuevo la temporada 2017-2018, sea otra vez más la Liga Madrid-Barcelona. Ilusión y hechos, sin delirios, en el trayecto de Oliva a Valencia para el partido contra la UD Las Palmas, sea cual sea el resultado. 'Lamento en Elca', de Francisco Brines, debía ser de esos poemas que en un país normal aprendieran de memoria los escolares, y aunque sea una herejía utilizarlo para el fútbol y este Valencia, me sirve para esa exigencia del poeta cuando dice, «ante la indiferencia extraña de cuanto les acoge, mientan felicidad y afirmen inocencia, pues que en su amor no hay culpa y no hay destino». Esa actitud me sirve otro año para justificar el viaje a Mestalla.