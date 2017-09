El mundo fallero vivirá pasado mañana, sábado, en el pabellón municipal de La Fonteta la elección de las cortes de honor y falleras mayores de Valencia para 2018; es el final de un largo camino lleno de ilusiones, sueños y esperanzas para ocupar un puesto de privilegio y optar a convertirse en fallera mayor e infantil de Valencia en una última elección para la que los mismos jurados son los responsables.

La agenda oficial ha fijado para el próximo 10 de octubre la esperada llamada del alcalde Joan Ribó, desde el hemiciclo del Ayuntamiento y en el transcurso de una asamblea extraordinaria de presidentes de falla, que despejará la incógnita y dará a conocer quiénes serán las falleras mayores de 2018. Personalmente opino que este nombramiento se hace muy tarde, son muchos días desde la gala de la Fonteta. También entiendo que se espere al 10 de octubre, de forma que el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, sea el último acto oficial que presidan las aún vigentes falleras mayores de Valencia, Raquel Alario y Clara María Parejo. A pesar de ello creo que se debían buscar otras fechas más cercanas, sobre todo porque los jurados a esta altura del partido ya vislumbran quiénes serán las afortunadas para ostentar el máximo privilegio.

Vuelve la velada por excelencia en la que centenares de ojos escrutadores mirarán y remirarán a las aspirantes que vayan siendo nombradas; nuevamente todas estarán en el ojo del huracán.

Sea como sea, el resultado siempre estará en tela de juicio, sobre todo porque la elección es subjetiva y todos los jurados no tienen las mismas preferencias que el público. Las candidatas son conscientes, sobre todo las mayores, que tan solo 13 mayores y otras tantas infantiles se convertirán en componentes de las cortes de honor; el resto de las preseleccionadas no tendrán esa oportunidad aunque hayan llegado a un lugar de privilegio, y no porque no tengan valía suficiente, sino porque en ocasiones la suerte juega un papel importante.