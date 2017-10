Twitter. Ni con los que tienen 280 caracteres y los usan. Como Ortega Cano no dialoga con la revista 'Mongolia'. Los ha demandado por sacarlo en un cartel con cuerpo de extraterrestre y un cartel: «Antes riojanos que murcianos». Fue un día que actuaron en Cartagena y la cosa acabó en misa de desagravio a favor de la virgen de la Caridad. Estos días se ha bromeado con que la virgen de Montserrat se quería ir al Rocío, que la tenían negra los independentistas. La del Rocío le contestaba que no fuera, que cuando viera a la gente saltar la reja lo de Cataluña le iba a parecer un cumpleaños. Ortega Cano ha anunciado en el '¡Hola!' que se casa. En su salón se ve un busto de su madre con las gafas que ella llevaba. Ningún humorista puede superar eso. Y llega Artur Mas y dice en el 'Financial Times' que Cataluña no está preparada para la independencia real. No necesitamos humoristas.