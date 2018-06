LOS HORARIOS DEL MUNDIAL

Hay gente forofa muy exagerada que, llegado un macro evento deportivo tipo Mundial de fútbol, pierden la cabeza. Estos días andan mareados con los horarios de los partidos y su disponibilidad. Lo priorizan por delante del trabajo si llega a ser necesario. De la familia, por supuesto. Son personas, no necesariamente argentinos, que sufren lo indecible porque no pueden tolerar que algo tan banal como el trabajo interfiera en ese prodigio irrepetible que ocurre cada cuatro años. Hay quien, en el mejor de los casos y si hay confluencia horaria, intenta negociar con el jefe convencido de lo razonable de su petición, como si estuviera pidiendo permiso por la muerte de su padre. «No me puede decir que no a ver un partido del Mundial», se repiten para darse ánimos. Pero si el jefe no es enrollado, deciden tirar por la calle de Enmedio, encender la tele del despacho o conectar el ordenador directamente, sin encomendarse a nadie, y contemplar cómodamente tan magno y excepcional acontecimiento. «No se atreverá a decirme nada, vetarme y censurarme», piensan para sí mismos como si estuvieran hablando de un derecho constitucional. «Artículo 72: todos los ciudadanos libres tiene derecho a ver el Mundial por encima de cualquier circunstancia». Conozco a uno así. Se pasó las mañanas de un mes de agosto a los pies de la tele del despacho con las olimpiadas de Pekín de fondo, como si fuera un perrito faldero. Observaba durante horas el suceder de las pruebas en la misma postura, solo alterada muy de vez en cuando con un disimulado vistazo a la pantalla del ordenador para comprobar que no habían entrado correos urgentes. No importaba si era salto de trampolín, tiro con arco o vela. Le daba igual. Todo despertaba su interés. Si le preguntabas qué hacía en caso de acuciarle una imperiosa necesidad de tipo físico (laboral ya sabía que no) contestaba con una frase rotunda: «no puedo darme el lujo de abandonar para ir al baño, o probablemente me perderé un hecho glorioso». Estos días nos acordamos de él, cuando solo faltan nueve días para que empiece el campeonato. A medida que se acerca la inauguración y vamos concretando fechas, a los futboleros se nos plantea el mismo dilema. Por ejemplo: dentro solo de dos martes, el día 19, hay un Colombia-Japón a las dos del mediodía. Drama. ¿Cómo nos las compondremos los granotas para poder disfrutar de Jefferson Lerma? Le he preguntado a mi amigo cómo echarle morro para solventar el escollo y me ha repetido que, siendo del Levante, no me pueden poner pegas. Hay causa más que justificada. Lo primero es lo primero, me dice convencido. Por cierto, lo de Pekín 2008 no acabó bien. El jefe le mandó a casa de vacaciones forzadas en vísperas de las pruebas de atletismo. Un amigo de esta ralea es un fenómeno. O no.