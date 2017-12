DE LOS HORARIOS DEL FÚTBOL

Es ver a una persona pragmática, que no se proclama encima, y que domina una rueda de prensa esquivando la pendiente y sin pisar ningún callo y yo me quito el sombrero. Hablo, claro está, de Mateu Alemany, y de la sinceridad y el pragmatismo demostrado en los horarios y los fichajes, sin alentar la queja, y sin besar el escudo para congraciarse con aquellos que son capaces de consentir que les escarben la cartera siempre y cuando el que lo hace presente un currículum adornado de sentimientos. Los sentimientos no son en sí, garantía de bondad, que en ocasiones conducen a tropelías sobre el patrimonio de las entidades o sobre la integridad física y moral de las personas. El 'sentiment' no es garantía de bondad. Nada de esto implica un cheque en blanco acerca de las decisiones de la propiedad mercantil del club, pero la afición del Valencia debiera dar paso ya a una etapa madura, de análisis de las decisiones, asumiendo de una vez por todas «lo existente», que no es un sueño ni una pesadilla, sino una realidad que hay que evaluar en sus justos términos, dejando ya de pensar que todo el mundo conspira contra nosotros y que Tebas y la Liga de Fútbol Profesional nacieron para humillar al Valencia poniendo un partido de fútbol el día de Reyes. Hasta cierto punto ese victimismo de chicha y nabo, de queja y lágrima de cocodrilo, que nunca se traduce en un pronunciamiento valiente, es inútil, es ineficaz, y nos distrae de estar a lo nuestro, que es ir saltando vallas y avanzar con independencia de que de vez en cuando tropecemos con alguna. Lo patético del tema de los horarios es que el litigio consiste en la discusión sobre el horario que a cada cual se le asigna, para alimentar el victimismo, midiendo el horario con el horario del vecino, sin poner en cuestión la auténtica cuestión central. La monstruosa operación adictiva que supone que desde un viernes hasta un lunes por la noche el fútbol nos acompañe como si no existiera cine, vida, amigos o teatro, o libros, sino simples pausas entre partidos, y aun con suerte si no se siguen ligas de otros países. De vez en cuando resurge la iniciativa de la modificación de los horarios laborales y la homologación con prácticas horarias europeas, y en algún momento los poderes públicos tendrán que poner limitación no a que el fútbol se juegue a esta o aquella hora, sino al hecho de que se juegue a todas horas como si no hubiera un mañana. Los que peinamos canas, aunque nos peinamos nacimos al mundo del fútbol como premio, como aspiración, deseo nacido de la carencia, y tenemos nuestros reparos a tanto fútbol, porque sabemos que no es normal, y no puede ser normal esta bulimia de partidos, un buffet libre excitando el consumo. Que una cosa es comer y lo otro la fartera.